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Минни Маус подралась с охранницей в Лас-Вегасе — Микки Маусу тоже досталось (видео)

11:02 31 января 2020 155
Минни и Микки Маус
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, снятое в Лас-Вегасе. Женщина в костюме героини диснеевских мультфильмов Минни Маус подралась с охранницей. Мужчина в костюме Микки Мауса пытался разнять дерущихся — в результате ему тоже досталось. В ходе инцидента Минни и Микки потеряли головы — в буквальном смысле.

Не пострадал только человек в полном наряде пса Гуфи, который благоразумно соблюдает дистанцию, наблюдая за схваткой.

Победа осталась за Минни, повалившей врага на землю. Причина ссоры неизвестна. Как сообщила полиция Лас-Вегаса изданию New York Post, ведется расследование обстоятельств драки и устанавливается личность подозреваемой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии: в сеть попало видео.

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