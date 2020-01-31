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Минни Маус подралась с охранницей в Лас-Вегасе — Микки Маусу тоже досталось (видео)

В сети стало вирусным видео, снятое в Лас-Вегасе. Женщина в костюме героини диснеевских мультфильмов Минни Маус подралась с охранницей. Мужчина в костюме Микки Мауса пытался разнять дерущихся — в результате ему тоже досталось. В ходе инцидента Минни и Микки потеряли головы — в буквальном смысле.

Не пострадал только человек в полном наряде пса Гуфи, который благоразумно соблюдает дистанцию, наблюдая за схваткой.

Победа осталась за Минни, повалившей врага на землю. Причина ссоры неизвестна. Как сообщила полиция Лас-Вегаса изданию New York Post, ведется расследование обстоятельств драки и устанавливается личность подозреваемой.

Minnie Mouse wasnt going for none of the disrespect pic.twitter.com/x8KMi3wW0M — 1st Best Fights (@30SecFight) January 29, 2020

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