В России устроили жуткую драку в банке из-за пенсии: в сеть попало видео

Мир

В российском Владикавказе (Северная Осетия) пожилые люди, пришедшие за пенсией, устроили драку прямо в помещении банка. Ранее в Сочи россияне подрались из-за сковородок, на которые объявили скидки в одном из магазинов.

Видео инцидента во Владикавказе сняли на видео и выложили в сеть. Перед банковским учреждением собралась достаточно большая очередь из ожидающих выплат, и при входе, видимо, образовалась давка. На кадрах видно, что женщина, которая первая вошла в банк, что-то кричит стоящим за ней мужчинам, один из которых с силой толкает ее. Позже она отвечает обидчику ударом сумкой по голове. Драчунов разнимали сотрудники банка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Санкт-Петербурге посетители кафе подрались в очереди за шаурмой — инцидент попал на видео. В ходе драки один из мужчин взял стул и начал избивать посетителей заведения.

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