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Украина

Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей

12:16 31 января 2020 78
Еда в школе
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

30 января в Офисе президента Украины состоялась встреча супруги президента Украины Елены Зеленской с председателем Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышовым и министром образования и науки Анной Новосад. Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

Участники встречи обсудили качество образования в Киевской области, школьное питание, перспективы завершения строительства школ, прежде всего долгостроев. В свою очередь, Алексей Чернышов ознакомил Елену Зеленскую с ситуацией в областных учреждениях образования. В частности, рассказал об организации питания и уже ведённых новшествах в школьных пищеблоках, о планах по строительству новых школ и уже завершенных объектах.

«На сегодня в области 702 средние школы, в которых более 223 000 учеников. Они — будущее страны. Поэтому наша главная задача — сделать все, чтобы дети учились в комфортных условиях. Чтобы, после окончания школы, они оставались в Украине учиться дальше, работать и жить», — отметил глава Киевской ОГА.

Во время разговора было решено, что Киевщина может стать примером для других областей по качеству питания детей в учебных заведениях. Для этого в ближайшее время будет проведен аудит пищеблоков всех школ. 10 лучших примут участие в пилотной программе. Еще 10 пищеблоков, где начнется этот проект, будут отремонтированы с нуля.

По результатам встречи также договорились провести на базе Киевской области всеукраинский форум по стратегии развития образования в Украине.

Напомним, Киевская область реализует пилотный социально-образовательный проект «Качественное питание — здоровый ребенок». На сегодня, горячее питание получают 132 118 учеников. Специально для детей и подростков в Киевской области разработали новое меню «Здоровая пища каждый день».

Кроме того, чтобы улучшить качество питания в области:

  • 60 учреждений используют программу «Электронное меню»
  • учебные заведения вводят мультипрофильное меню и отдельные блюда из меню Евгения Клопотенко (города Ирпень, Буча, Борисполь и Васильковский, Обуховский районы);
  • внедрение программы «Интернет-меню» позволяет родителям и ученикам выбирать меню и рассчитываться через электронные платежные системы — «Картой ученика»;
  • в Белой Церкви проходит тестирование программы «шведский стол»;
  • в Бориспольском и Васильковском районах, Василькове распространяются вейдинговые автоматы по продаже здоровой пищи в учебных заведениях.

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