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Украина

У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане

12:34 31 января 2020 83
Ухань
Инф. «ФАКТОВ»

О ситуации в эпицентре эпидемии смертельного коронавируса, китайском городе Ухане, известно мало. «Радіо Свобода» пообщалось с украинкой, которая сейчас находится в этом городе.

«На улицах все тихо-спокойно, людей нет. Но это в основном связано с праздниками сейчас — на Новый год в Китае всегда так. В магазинах есть все, кроме овощей. И фрукты есть, все есть», — рассказывает Моника Рустамова, харьковчанка, приехавшая по обмену в Ухань учить китайский язык.

По ее словам, в городе все занимаются своими делами.

В Ухане проверяют температуру на входе в общественные места. Каждое утро необходимо отчитываться о самочувствии. Всем выдали маски, орехи, сухофрукты и изюм.

«Люди в Украине паникуют больше, чем те, кто здесь сейчас находится», — утверждает Рустамова.

Она говорит, что все украинцы — на учете украинского посольства, и при критической ситуации их должны срочно эвакуировать.

Ранее сообщалось, что инфицированные коронавирусом в Ухане плюют на кнопки лифтов и в медиков.

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