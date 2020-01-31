- 12:44 Зеленский рассказал, когда полетит в США
- 12:44 Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
- 12:44 "Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
- 12:42 Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
- 12:34 У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
- 12:33 Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале
- 12:20 В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
- 12:16 Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей
- 12:06 Какие дни будут выходными в 2020 году
- 12:04 Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля
- 12:03 «Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
О ситуации в эпицентре эпидемии смертельного коронавируса, китайском городе Ухане, известно мало. «Радіо Свобода» пообщалось с украинкой, которая сейчас находится в этом городе.
«На улицах все тихо-спокойно, людей нет. Но это в основном связано с праздниками сейчас — на Новый год в Китае всегда так. В магазинах есть все, кроме овощей. И фрукты есть, все есть», — рассказывает Моника Рустамова, харьковчанка, приехавшая по обмену в Ухань учить китайский язык.
По ее словам, в городе все занимаются своими делами.
В Ухане проверяют температуру на входе в общественные места. Каждое утро необходимо отчитываться о самочувствии. Всем выдали маски, орехи, сухофрукты и изюм.
«Люди в Украине паникуют больше, чем те, кто здесь сейчас находится», — утверждает Рустамова.
Она говорит, что все украинцы — на учете украинского посольства, и при критической ситуации их должны срочно эвакуировать.
Ранее сообщалось, что инфицированные коронавирусом в Ухане плюют на кнопки лифтов и в медиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».