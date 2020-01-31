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Кошмар в Ухане: зараженные коронавирусом специально плюют в медиков и на кнопки лифтов
Несмотря на появление обнадеживающих данных о новых случаях заболевания, коронавирус продолжает свирепствовать в городе Ухань.
Частично этому способствует то, что заражённые коронавирусом жители намеренно распространяют болезнь, действуя по принципу «если я заболел я, то пусть заразятся и другие».
С таким утверждением выступила южноафриканская учительница Джессика Бейлинг, которая оказалась запертой в Ухане, пишет Daily Mail.
По ее словам, пациенты с коронавирусом намеренно плюют в работников системы здравоохранения, а также специально брызгаются слюной на кнопки лифтов в зданиях.
Именно поэтому она боится выйти из дома, чтобы не заразиться.
По словам Джессики, запертые в своих домах иностранцы умоляют правительства своих стран начать срочную эвакуацию, так как запасы продовольствия в магазинах заканчиваются, также исчезли из продажи медицинские маски.
Между тем распространение в мире пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило масштабы атипичной пневмонии 2002−2003 годов, которая также возникла в Китае и стала одной из крупнейших в XXI веке вспышек болезней.
Об этом пишет в пятницу информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей КНР.
Согласно им, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло в стране 9390, тогда как 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который в СМИ стали называть атипичной пневмонией, был, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлен у 8437 пациентов. По последней информации, от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, умерли 213 человек, то есть уровень смертности не превышает 2,3%, тогда как в 2002—2003 гг. от ТОРС умерли 813 человек, что составляло примерно 9,6% от общего числа заболевших.
Напомним, что 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. В четверг ВОЗ признала вспышку пневмонии в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за пределами КНР зарегистрировано 98 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в 18 странах: Австралии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. Вскоре после этого власти Италии сообщили, что вирус обнаружен у двух туристов из Китая. Кроме того, о новом случае заражения объявил Минздрав австралийского штата Квинсленд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала лидеров всех стран готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вызванной «китайским» вирусом. ВОЗ просит обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Все страны, даже те, которые еще не пострадали от нового вируса, должны выделить ресурсы на борьбу с ним, а также для спасения зараженных людей.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!