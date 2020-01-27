24.27 / 24.56 26.70 / 27.11
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронавирус продолжает уносить жизни: свежая карта и новые данные

11:59 27 января 2020 197
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Коронавирус, из-за которого власти Монголии закрыли границу с Китаем, унес жизни уже 80 человек.

По информации Bloomberg, все жертвы опасного вируса находились в Китае. В мире уже выявлено 2804 заболевших. Болезнь распространилась в странах Азии, Северной Америки, Европы и в Австралии.

По другим данным, умер уже 81 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельный вирус обнаружили в США — его диагностировали у пятерых туристов из Уханя. Пятый случай заражения зафиксировали в Австралии у женщины, прилетевшей из Уханя в Сидней, а на Тайване подтвержден четвертый случай заболевания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Коби Брайант и его дочь

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

День святой Нины

День ангела Нины: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер