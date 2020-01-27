Коронавирус продолжает уносить жизни: свежая карта и новые данные

Мир

Коронавирус, из-за которого власти Монголии закрыли границу с Китаем, унес жизни уже 80 человек.

По информации Bloomberg, все жертвы опасного вируса находились в Китае. В мире уже выявлено 2804 заболевших. Болезнь распространилась в странах Азии, Северной Америки, Европы и в Австралии.

По другим данным, умер уже 81 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельный вирус обнаружили в США — его диагностировали у пятерых туристов из Уханя. Пятый случай заражения зафиксировали в Австралии у женщины, прилетевшей из Уханя в Сидней, а на Тайване подтвержден четвертый случай заболевания.

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