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Коронавирус продолжает уносить жизни: свежая карта и новые данные
Коронавирус, из-за которого власти Монголии закрыли границу с Китаем, унес жизни уже 80 человек.
По информации Bloomberg, все жертвы опасного вируса находились в Китае. В мире уже выявлено 2804 заболевших. Болезнь распространилась в странах Азии, Северной Америки, Европы и в Австралии.
По другим данным, умер уже 81 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смертельный вирус обнаружили в США — его диагностировали у пятерых туристов из Уханя. Пятый случай заражения зафиксировали в Австралии у женщины, прилетевшей из Уханя в Сидней, а на Тайване подтвержден четвертый случай заболевания.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?