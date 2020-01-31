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Крушение танкера Delfi: судовладельцу дали срок на то, чтобы убрать судно с одесского пляжа (фото)

13:24 31 января 2020 129
танкер Delfi
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Владелец танкера Delfi, потерпевшего крушение и легшего на борт у одесского пляжа «Дельфин», обязан завершить все необходимые операции по подъему и транспортировке судна от берега к 1 апреля текущего года. Об этом стало известно в ходе заседания в пятницу, 31 января, комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской обладминистрации.

Первый заместитель руководителя ОГА Вячеслав Овечкин информировал присутствующих о том, что капитания Одесского морского торгового порта вышла на связь с судовладельцем и установила для него предельный срок подъема судна — 31 марта.

«В случае, если владелец судна не начнет работы, капитания приступит к принудительной эвакуации. Сейчас существует два варианта: отбуксировать танкер или разрезать его на части. Первый вариант более быстрый, безопасный и экологичный», — сказал вице-губернатор.

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В капитании заявили, что при первом варианте для выполнения работ понадобится 45 суток, а при реализации второго сроки увеличатся втрое.

«Наше приоритетное задание — убрать судно до начала туристического сезона. В понедельник мы будем ждать предписания от экоинспекции, которое позволит в случае необходимости принудительно убрать судно. Также мы настоятельно рекомендуем убрать танкер буксиром и успеть к началу сезона», — добавил заместитель председателя ОГА Денис Ванаш.

Отмечалось, что в настоящее время соответствующий научно-исследовательский институт разрабатывает план действий по эвакуации танкера-бункеровщика с одесского пляжа.

Начальник государственной экологической инспекции Крымского-Черноморского округа Александр Ставнийчук подчеркнул, что 3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов Украины (АМПУ) предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние. Параллельно АМПУ готовит план «В» — на тот случай, если судовладелец изменит свое мнение относительно этой процедуры.

Независимые эксперты уже назвали принятое решение первоапрельской шуткой, так как полагают нереальными (с учетом реакции и незаинтересованности судовладельца) определенные сроки для подъема и транспортировки судна. Не говоря уже о серьезных материальных тратах.

Аналогичной точки зрения придерживается и вице-мэр Одессы Андрей Котляр: «С большой долей вероятности мы проведем пляжный сезон — 2020 вместе с Delfi на пляже «Дельфин». Между тем горсовет готов предоставить любую помощь областной власти и АМПУ для ускорения процесса демонтажа и охраны этого объекта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что специалисты предупредили о новой опасности, которая возможна при длительном нахождении затонувшего танкера на одесском пляже.

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