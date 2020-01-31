Деньги

Что делать, если вам угрожают коллекторы, и как не попасть на удочку «быстрых» кредиторов

«Договоры займа разработаны юристами финансовых организаций, поэтому полностью защищают кредитора»

Для начала выясним, как работает механизм быстрого кредитования, каким образом людей завлекают якобы выгодными условиями и насколько это законно.

«Стоит отметить, что нельзя однобоко утверждать, что быстрые кредиты — это незаконно или плохо, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер Международной юридической компании KODEX Евгений Ковтуненко. - Нужно понимать, что учреждения, предоставляющие такие кредиты, действуют в соответствии с договором (как правило, займа), отвечающим действующему законодательству Украины и Гражданскому кодексу. А Гражданский кодекс нам говорит, что каждая сторона договора должна надлежащим образом выполнять условия этого соглашения. Поэтому если заемщик будет выполнять условия договора, то и проблем у него не возникнет. А если небрежно относиться к данному договору займа, то избежать проблем будет трудно, поскольку нужно помнить, что договоры займа разработаны юристами финансовых организаций, поэтому полностью защищают кредитора.

Механизм быстрого кредитования работает довольно просто. Если не просрочить погашение кредита и рассчитаться вовремя, то никаких проблем не возникнет. А условия кредитования кажутся заемщикам довольно выгодными. Таким образом, фактически финансовым учреждениям выгодно, чтобы заемщики нарушали дисциплину, поскольку в таком случае им начисляются большие проценты за пользование денежными средствами, пеня за просрочку возврата, штраф за нарушение дисциплины оплаты.

Следует отметить, что привлечение потенциальных заемщиков осуществляется с помощью агрессивной рекламы, основанной на психологических аспектах с грамотным юридическим сопровождением. То есть мы имеем гремучую смесь из работы психологов, юристов и маркетологов, поэтому получаем яркий рекламный продукт с серьезными юридическими последствиями. Здесь стоит всегда помнить пословицу: берешь чужое, а отдаешь свое собственное", — отметил Ковтуненко.

«Быстрое кредитование привлекает людей скоростью и простотой процедуры получения денег, — уточнил «ФАКТАМ» юрист судебной практики юридической консалтинговой компании «Де-Юре» Владислав Мартынчук. - Кроме того, очень часто первый кредит выдается под очень низкую ставку (0% годовых, 3,65% годовых и т. д. ), последующие же кредиты могут быть под гораздо большую ставку, исчисляемую в сотнях процентов годовых.

За нарушение сроков возврата кредитов финкомпаниями устанавливаются огромные штрафные санкции. Кроме того, иногда компании при заключении договоров быстрого кредита требуют подписания сопутствующих договоров обслуживания, программ лояльности и так далее. В итоге кредит на сумму 2 000 грн может обойтись более чем в 6 000 грн", — подчеркнул Мартынчук.

«Договор поручительства по кредиту должен быть обязательно подписан лично поручителем»

Каким же образом финкомпании обеспечивают возврат долгов, особенно просроченных?

«Следует понимать, что возврат кредита должен осуществляться заемщиками добровольно. Однако в случае отказа заемщика возвратить деньги кредитору единственным законным способом возврата просроченного кредита и любых штрафов за просрочку становится обращение взыскания в судебном порядке, — утверждает Евгений Ковтуненко. - Финансовые компании должны обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств. А уже после того, как решение вступит в законную силу и они получат исполнительный документ, компании имеют право обратиться к исполнителю, который, в свою очередь, в соответствии с законодательством Украины, должен осуществить необходимые действия для взыскания денег в пользу финучреждения».

Однако до суда дела доходят редко.

«Некоторые финкомпании в случае просрочки оплаты кредита предусматривают возможность в одностороннем порядке взимать деньги с банковского счета должника, — уточнил Владислав Мартынчук. — Другой способ — заставить должника добровольно погасить долг путем давления на него, а также на его социальное окружение. Помимо всего прочего, у финкомпаний есть право обращения в суд для взыскания долга».

Не секрет, что при выдаче быстрых кредитов заемщик оставляет контактные данные своих родственников и знакомых, оформляя их как поручителей. Но на каком основании от должника требуют данные поручителя, притом что этот «поручитель» об этом даже не подозревает? Должен ли он присутствовать при выдаче кредита и какую ответственность по закону несет?

— Институт поручительства в договорных отношениях — один из древнейших в гражданском праве, — продолжил Владислав Мартынчук. — Присущ он и кредитным правоотношениям. Так, кредиторы в качестве гарантии исполнения обязательств должником зачастую требуют либо предоставления имущества в залог, либо поручительства третьих лиц, иногда двух гарантий одновременно.

Поручитель имеет право быть ознакомленным с содержанием договора кредита, знать о предоставлении денег заемщику. Также обязательно должно быть его волеизъявление на поручительство. Например, если договор кредита заключен в письменной форме, то договор поручительства по такому кредиту подлежит письменному оформлению и подписанию поручителем. Договоры, заключенные в электронной форме, по законодательству Украины приравниваются к письменным. В такому случае согласие поручителя может быть оформлено путем проставления отметки, заполнения анкеты, введения специального кода и так далее.

Поручитель по договору несет солидарную ответственность с должником, то есть наравне. Иными словами, в случае невыполнения должником своих обязательств кредитор имеет право предъявить поручителю требование о погашении долга в полном объеме", — отметил Мартынчук.

«Если коллекторы угрожают, необходимо обязательно обратиться в правоохранительные органы»

Однако зачастую давление оказывается не на самого должника или поручителя, а на родственников, знакомых или соседей. Возникает вопрос, как коллекторы получают информацию о таких людях и законно ли такое давление?

— Стоит отметить, что такие действия диктуются психологическими аспектами поведения человека, — сообщил Евгений Ковтуненко — Так, заемщик уже осознал тот факт, что он должен деньги и что он нарушает договор, а вместе с тем и закон, то есть он психологически уже подготовлен к противостоянию с кредитором в лице финансовой организации и коллекторов, поэтому обычно он уже, так сказать, готов к «войне», а потому взыскать с него денежные средства труднее, чем с не подготовленного морально человека.

Информацию об окружении должника, как правило, предоставляет сам должник. Необходимо понимать, что коллекторские базы — это частные базы, которые обычно официально не учитываются.

Прежде всего любое давление, кроме «принуждения» государства, является незаконным. Если коллекторы угрожают, необходимо обязательно обратиться в правоохранительные органы за соответствующей помощью. Более того, в случае, если коллекторы не имеют документального подтверждения собственных требований, их действия могут подпадать под состав преступления по статье 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство»).

Также стоит отметить, что, даже если человек действительно брал деньги в долг, коллекторы не имеют права угрожать ему, поскольку такие действия могут быть составом преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 355 Уголовного кодекса Украины («Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств») .

Деятельность коллекторов обычно носит психологический характер. То есть фактически коллекторы занимаются агрессивным досудебным урегулированием спора, поэтому основное правило в борьбе с ними — это терпение и выдержка. Ведь если человек попадает под психологическое воздействие коллекторов, они продолжают давить на него, пока не получают финансовый результат", — подчеркнул Ковтуненко.

В связи с этим возникает вопрос: могут ли финкомпании подавать в суд не только на должников, но и на их родственников или знакомых?

— Финкомпании могут обращаться в суд с исками к должникам о взыскании просроченного долга, в том числе невыплаченного кредита, процентов, а также штрафных санкций, — рассказал Владислав Мартынчук — Вместе с тем кредитор не может взыскивать долг заемщика с третьих лиц, то есть родственников, друзей, знакомых и так далее, если они не являются поручителями либо правопреемниками.

То есть по общему правилу финкомпания не может взыскать долг с родственников или знакомых должника. Однако если родственник или знакомый является поручителем, тогда финкомпания может взыскать и с него. Ну, и редкий случай для быстрых кредитов, но относительно распространенный для банковских: если должник умер, а его наследник вступил в наследство, то кредитор может предъявлять требования к такому наследнику", — отметил юрист.

Но главный вопрос, который волнует людей: как защитить себя от давления со стороны финансовых компаний?

«Во-первых, не стоит волноваться, коллекторы хотят вывести вас из душевного равновесия, поскольку испуганный человек лучше поддается психологическому воздействию, — утверждает Евгений Ковтуненко. - Во-вторых, необходимо обратиться к квалифицированному юристу. Если у вас нет средств на частного, государство предоставляет государственного юриста. О том, где и каким образом получить консультацию государственного юриста, можно узнать на горячей линии Министерства юстиции Украины.

В-третьих, все контакты нужно переводить в официальное русло, то есть общаться исключительно в письменной форме и прекратить любые устные переговоры, в том числе по телефону. В любом случае запрещается допуск коллекторов в вашу квартиру. Впрочем, если они не угрожают, не хамят, а ведут себя в рамках дозволенного, то возможно и общение по телефону.

В-четвертых, если вам угрожают, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

В-пятых, следует помнить: если вы действительно взяли кредит, то вам придется его возвращать. Поэтому нужно договариваться с коллекторами для достижения компромисса, поскольку всем известно, что «худой мир лучше доброй войны», и коллекторы это также понимают", — подытожил Ковтуненко.

Напомним, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запретили скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Одновременно начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

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