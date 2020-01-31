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Мир

В Санкт-Петербурге рухнула крыша стадиона: впечатляющее видео

14:47 31 января 2020 33
Демонтаж крыши
Инф. «ФАКТОВ»


В России в пятницу, 31-го января, сносят здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Ранее оккупационный суд РФ решил снести здание храма ПЦУ в Евпатории.

«Фонтанка» сообщает, что на месте СКК концессионер собирается построить крупнейшую в мире ледовую арену. Во время проведения работ рухнула крыша и часть здания.

Этот момент запечатлен на видео. Нет информации, соответствует ли такое падение крыши плану, и не пострадали ли при работах люди.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в одном из университетов обрушились перекрытия. В здании проводили ремонт, но на момент обвала в отдельных аудиториях проводились занятия. Некоторые студенты выбрались самостоятельно, других эвакуировали через окна. Всего здание покинули 86 человек.

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