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Украина

Оккупационный суд обязал ПЦУ снести храм в Евпатории: у Зеленского отреагировали

22:56 19 ноября 2019 105
Деревянный храм
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной Россией Евпатории т. н «городской суд» принял решение о сносе Крестовоздвиженской церкви ПЦУ.

В представительстве президента Украины в АР Крым осудили этот шаг и сочли его основанием для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку.

«Считаем недопустимым нарушение свободы деятельности религиозных организаций на временно оккупированной территории Украины в Крыму и требуем от оккупационной власти прекратить нарушение прав религиозных общин и преследований Православной Церкви Украины на полуострове», — говорится в сообщении президентского представительства.

Напомним, летом оккупанты отобрали у ПЦУ ее главный храм на полуострове — Собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. После этого храм нашли разграбленным.

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