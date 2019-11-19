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Оккупационный суд обязал ПЦУ снести храм в Евпатории: у Зеленского отреагировали
В оккупированной Россией Евпатории т. н «городской суд» принял решение о сносе Крестовоздвиженской церкви ПЦУ.
В представительстве президента Украины в АР Крым осудили этот шаг и сочли его основанием для очередных преследований жителей Крыма по религиозному признаку.
«Считаем недопустимым нарушение свободы деятельности религиозных организаций на временно оккупированной территории Украины в Крыму и требуем от оккупационной власти прекратить нарушение прав религиозных общин и преследований Православной Церкви Украины на полуострове», — говорится в сообщении президентского представительства.
Напомним, летом оккупанты отобрали у ПЦУ ее главный храм на полуострове — Собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги. После этого храм нашли разграбленным.
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