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Украина

Коронавирус в Китае: названо количество украинцев в провинции Хубэй

14:50 31 января 2020 204
Китайская провинция Хубэй
Инф. «ФАКТОВ»

В китайской провинции Хубэй и в городе Ухань, которые называют центрами распространения коронавируса, находятся 57 украинцев, сообщает «УНН».

«По состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт, составляет 57 человек. 53 человека находятся в городе Ухань, 1 человек — в городе Сянъян, 1 человек — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, 1 человек — в городе Ичан, 1 человек — в городе Сяогань», — говорится в сообщении посольства Украины в КНР.

По информации дипломатов, 93 украинца в Китае обратились в посольство с заявлением о принятии на временный консульский учет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинка, приехавшая в Ухань для изучения китайского языка, рассказывала, что в городе у людей проверяют температуру на входе в общественные места. Жителям и гостям города выдали маски, орехи, сухофрукты и изюм.

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