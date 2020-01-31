- 16:17 В сети появилось видео загадочного морского монстра – эксперты пояснили, что это такое
- 16:15 Дело Гандзюк: Зеленский обсудил с премьером Болгарии экстрадицию Левина
- 16:15 Пьяные подростки избили охранника киевского ТРЦ: в полиции показали фото «героев»
- 16:14 Обрушение крыши стадиона в Санкт-Петербурге: последствия происшествия сняли с высоты
- 16:06 58-летний диджей из Луцка взрывает танцполы на Волыни
- 15:46 В Одессе ощутили землетрясение: как себя вести в случае ЧП
- 15:40 В Харьковской области школы начали закрывать на карантин: что об этом известно
- 15:40 Проверяют на коронавирус: медики изолировали троих украинцев, вернувшихся из Китая
- 15:18 Получивший выговор за критику Зеленского офицер может обратиться в суд
- 14:55 Коронавирус добрался до России: власти признали первые случаи заражения
- 14:50 Коронавирус в Китае: названо количество украинцев в провинции Хубэй
- 14:47 В Санкт-Петербурге рухнула крыша стадиона: впечатляющее видео
Пьяные подростки избили охранника киевского ТРЦ: в полиции показали фото «героев»
В Киеве трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в ТРЦ и даже сломали забор, а охранник поплатился, когда пытался сделать замечание дебоширам.
Инцидент случился на улице Борщаговской в Соломенском районе Киева. Охранник запомнил приметы своих обидчиков и показал полиции записи с камер наблюдения. Патрульные, проверив ближайшие улицы, заметили группу подозрительных подростков, подходящих под ориентировку. Юнцы, увидев полицейских, попытались скрыться, но безуспешно.
В полиции говорят, что задержанные подростки были пьяными. Возможно, именно алкоголь и подтолкнул хулиганов пойти поискать приключений к ближайшему ТРЦ. У одного из юношей обнаружился кастет. Когда задержанных показали охраннику, тот сразу же узнал хулиганов.
На место были вызваны семьи подростков и инспектор по ювенальной превенции. Получит ли развитие дело о выходке юных хулиганов, должна решить следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее пьяные девушки-подростки пытались спровоцировать на конфликт охранников торгового центра на ул. Борщаговской. Перебранка переросла в рукоприкладство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!