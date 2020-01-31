Пьяные подростки избили охранника киевского ТРЦ: в полиции показали фото «героев»

Происшествия

В Киеве трое подростков напали на охранника торгового центра и жестоко избили мужчину кастетом. Малолетние хулиганы пытались проникнуть в ТРЦ и даже сломали забор, а охранник поплатился, когда пытался сделать замечание дебоширам.

Инцидент случился на улице Борщаговской в Соломенском районе Киева. Охранник запомнил приметы своих обидчиков и показал полиции записи с камер наблюдения. Патрульные, проверив ближайшие улицы, заметили группу подозрительных подростков, подходящих под ориентировку. Юнцы, увидев полицейских, попытались скрыться, но безуспешно.

В полиции говорят, что задержанные подростки были пьяными. Возможно, именно алкоголь и подтолкнул хулиганов пойти поискать приключений к ближайшему ТРЦ. У одного из юношей обнаружился кастет. Когда задержанных показали охраннику, тот сразу же узнал хулиганов.

На место были вызваны семьи подростков и инспектор по ювенальной превенции. Получит ли развитие дело о выходке юных хулиганов, должна решить следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее пьяные девушки-подростки пытались спровоцировать на конфликт охранников торгового центра на ул. Борщаговской. Перебранка переросла в рукоприкладство.

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