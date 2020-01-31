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В сети появилось видео загадочного морского монстра – эксперты пояснили, что это такое

16:17 31 января 2020 16
Морской «монстр»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсети TikTok пользовательница Наталия Воробок опубликовала видео с загадочным «морским монстром», только что пойманным на удочку и вытащенным из воды в лодку. «Чудовище» серовато-розового цвета обладает тремя щупальцами и большой головой. За кадром слышно, как рыбак произносит: «Что за черт, что это такое? Мама, ты это видишь?».

Комментаторы высказывали различные предположения. Одни называли это «помесью осьминога с белкой», другие «опознали» каракатицу. Кто-то спрашивал, не плавало ли это существо вблизи японской АЭС Фукусима, где в 2011 году произошла утечка радиации, — намекая тем самым на то, что это некий мутант. «Что бы это ни было — просто отпустите его назад в воду и дайте ему жить», — беспокоилось другие пользователи сети о таинственном создании.

Между тем издание Unilad привело мнение эксперта Фонда охраны океана (Ocean Conservation Trust) Маркуса Уильямса, который высказал гипотезу, что это некий представитель пластиножаберных хрящевых рыб, в который входят акулы и скаты. Он отметил, что, хотя судить по видео трудно, но, судя по всему, это недоразвившийся скат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Китае засняли рыбу «с человеческим лицом».

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