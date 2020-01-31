Украина

"Укрзалізниця" временно закрыла онлайн-продажу билетов по студенческому: что нужно знать

«Укрзалізниця» предупредила студентов, что в течение трех дней они не смогут купить билет на поезд по ученической скидке. Впрочем, это касается только билетов, купленных онлайн. В кассе студентам предоставят положенную льготу — скидку до 50% от обычной стоимости проездного документа.

Вводимые ограничения — временные и продлятся с 17:00 31 января до 15:00 2 февраля. Связаны новые правила с техническими работами в базе Минобразования и обновлением реестра студентов.

Напомним, сервис по приобретению железнодорожных билетов онлайн сразу после появления стал очень популярным. В дни повышенного наплыва посетителей на сайт система не всегда справляется с нагрузкой. Так, перед новым годом онлайн-система «легла» из-за крайне высокого количества запросов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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