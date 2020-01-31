Скандал с высаженными волонтерами: «слуга народа» написал заявление в полицию

Украина

Скандал с водителем автобуса — любителем российских сериалов и девушками-волонтерами, не желавшими смотреть кинопродукцию из РФ, получил продолжение. За водителя заступился депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар. 31 января нардеп перешел от слов к делу — Брагар подал заявление в полицию против пассажирок автобуса.

Депутат предлагает, чтобы полицейские проверили волонтерок: не было ли в их словах разжигания национальной ненависти и нарушения статьи 161 Уголовного кодекса.

Нардеп объяснил, что его задело высказывание о том, что русский язык не должен звучать в Украине. «Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Нет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такой же», — заявил Брагар.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что депутат лукавит. На резонансные случаи, когда людей преследовали за украинский язык, парламентарий никак не реагировал.

Также депутату напомнили: девушек-волонтеров покоробил не русский язык в сериале, а тот факт, что «телемыло» снималось страной-агрессором.

Также до Брагара попытались донести, что он ушел слишком далеко за круг своих депутатских обязанностей.

Напомним, скандал возник, когда в междугородном автобусе две девушки-волонтерки попросили водителя выключить российский сериал. Пассажирки объяснили, что возвращаются с похорон военного, убитого на Донбассе россиянами, и не могут смотреть российскую кинопродукцию. Компания-перевозчик встала на сторону девушек, но у водителя также нашлась группа поддержки, включая некоторых народных депутатов.

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