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Спорт

Футболист «Динамо» заключил контракт с бывшим клубом Марадоны

23:09 31 января 2020 56
Карлос Самбрано
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вице-чемпион Южной Америки в составе сборной Перу защитник Карлос Самбрано сменил киевское «Динамо» на аргентинский «Бока Хуниорс», цвета которого в свое время защищал легендарный Диего Марадона.

Напомним, что 30-летний перуанец перебрался в украинский клуб зимой 2018 года после расторжения контракта с российским «Рубином». Правда, за первую команду «бело-синих» Самбрано так и не провел ни одного матча, некоторое время выступая на правах аренды за швейцарский «Базель».

По информации аргентинских СМИ, «Бока Хуниорс» заплатило «Динамо» за трансфер футболиста 1,5 млн долларов.

Отметим, что рекордсмен мира по числу завоеванных международных трофеев (вместе с «Миланом» — по 18) «Бока Хуниорс» занимает в чемпионате Аргентины второе место, на три очка отставая от «Ривер Плейт» и идя вровень с «Аргентинос Хуниорс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на втором сборе в Турции сыграет с командами из Словении, Норвегии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Беларуси и Грузии. .

Фото Twitter ФК «Бока Хуниорс»

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