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Обозвали «старым козлом» и сломали палец: патрульные попали в скандал в Кременчуге
Территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, начало досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий, сопровождавшегося насилием, бригадой патрульных Кременчуга. Инцидент случился в четверг, 30 января. В ходе спора, возникшего между стражами порядка и 61-летним пенсионером, последний получил закрытый перелом пальца левой руки, ему наложили гипс. Ранее в Одессе хулиган сломал руку офицеру полиции.
По словам потерпевшего Сергея В., владельца пассажирского такси, работающего на 17-м маршруте, около 14:00 ему позвонил водитель и сообщил, что его незаконно остановили патрульные, обвинив в нарушении правил дорожного движения. Когда он попросил полицейских показать видеофиксацию правонарушения, они проигнорировали просьбу водителя.
Поэтому в конфликт вынужден был вмешался владелец транспортного средства. Однако, подъехав на место происшествия, он не смог найти общий язык с полицейскими, и пожилого мужчину увезли в райотдел, расположенный на улице Киевской.
«Прежде чем запихнуть в машину, патрульные заломили мне руки так, что я аж взвыл, — рассказал интернет-изданию „Кременчуцька газета“ Сергей. — Надели наручники, забрали телефон. Позвонить адвокату не разрешили. В машине оскорбляли меня, называли „козлом старым“, грубили. В райотделе прямо на глазах начала распухать рука. Хорошо, что подъехали сотрудники мониторинга патрульных, они вызвали „скорую“, поехали со мной в больницу. Там сделали снимок, установили перелом, наложили гипс».
Личности рьяных патрульных известны. Все трое — из руководящего состава батальона.
Если вина патрульных будет доказана, говорят в прокуратуре Полтавской области, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Виннитчине проводится служебное расследование в отношении двух патрульных, которые издевались над задержанными. На период расследования двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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