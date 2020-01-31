Украина

Не могут уехать: Данилов рассказал об украинцах в закрытом из-за коронавируса Ухане

В китайском городе Ухань, где введен карантин из-за вспышки коронавируса, остается 51 гражданин Украины. Транспортное сообщение с городом прекращено, мегаполис взят под охрану военными, потому украинцы не могут покинуть населенный пункт. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Ранее сообщалось о 57 украинцах в китайской провинции Хубэй и о 53 наших соотечественниках конкретно в городе Ухань, откуда, как полагают, началось распространение коронавируса нового типа.

«Мы знаем общее количество людей на территории КНР. Мы знаем общее количество людей в городе (Ухань). Они не могут никуда выехать, поскольку город заблокирован», — заявил Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»,

Премьер-министр Алексей Гончарук тем не менее настаивает, что МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны разработать план эвакуации украинцев из Китая и организовать вывоз наших соотечественников с территории КНР.

В Украине, согласно официальным данным, еще нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Но в Кабмине настаивают, что нужно ввести особый режим. «Рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты», — заявил премьер.

Напомним, ранее известный путешественник Дмитрий Комаров рассказал, стоит ли украинцам бояться нового вируса из Уханя. А украинка поделилась впечатлениями от ситуации в закрытом на карантин городе.

Фото barnabasfund.org

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