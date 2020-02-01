- 09:04 Александр Педан: «На Мадейре арендовать машину без страховки можно всего за два евро в день»
- 09:03 У меня сейчас нет никакой личной жизни, потому что реально некогда, — Вячеслав Довженко
- 08:57 Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза
- 08:47 Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине
- 08:44 Юная украинка с мировым рекордом выиграла престижный турнир в Германии
- 08:19 Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко жестко ответили на заявление полиции о фейковом алиби
- 08:07 Бабушке и дедушке из России, которые заживо сожгли 11-месячного внука, вынесен приговор
- 08:02 Повышение зарплаты и судьбоносная встреча: гороскоп на февраль от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 07:39 На Луганщине горе-мать довела до смерти семимесячную дочь
- 07:13 Вместо снега проливные дожди: синоптики огласили прогноз на выходные
- 06:56 Больше, чем дружба: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон
- 06:25 Виноваты боевики: стало известно, почему не может начать работу еще один КПВВ
Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине
Политическая ситуация в мире благоприятствует тому, чтобы Кремль реализовал свой давний план и втянул Украину в новое союзное государство. Мировые лидеры либо приняли сторону Путина, либо заняты своими собственными проблемами. Потому в России могут решиться воплотить в жизнь дерзкую идею. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей.
Политэксперт не видит тех, кто может помешать Кремлю. «Судя по поведению Меркель и Макрона, они находятся на стороне России … Трамп тоже вряд ли вмешается. Если западные лидеры не вмешиваются, то кто еще это сделает? Италия, Испания или Великобритания, которая занята Брекзитом? В Кремле уверены, что сложилась уникально благоприятная внешнеполитическая ситуация… Окно возможностей не будет открыто бесконечно», — объяснил Соловей в интервью Obozrevatel.
По мнению политолога, Кремль если и не реализует план полностью, то в любом случае попробует его воплотить. Причем встретив сопротивление, Россия перейдет от убеждения к принуждению.
«Если не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут. Обычная логика переговоров… Российские армейцы уверены, что с военной точки зрения проблема Украины может решена очень быстро, а потенциальные потери оцениваются как приемлемые и даже незначительные», — добавил Соловей.
Напомним, ранее политолог Валерий Соловей предупреждал, что 2019 год был последним спокойным годом России. В дальнейшем будут попытки создать новое Союзное государство под российским руководством, а значит, пертурбации ждут и ближайших соседей РФ — Беларусь и Украину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.