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Украина

Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине

8:47 1 февраля 2020 325
макрон меркель путин зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Политическая ситуация в мире благоприятствует тому, чтобы Кремль реализовал свой давний план и втянул Украину в новое союзное государство. Мировые лидеры либо приняли сторону Путина, либо заняты своими собственными проблемами. Потому в России могут решиться воплотить в жизнь дерзкую идею. Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей.

Политэксперт не видит тех, кто может помешать Кремлю. «Судя по поведению Меркель и Макрона, они находятся на стороне России … Трамп тоже вряд ли вмешается. Если западные лидеры не вмешиваются, то кто еще это сделает? Италия, Испания или Великобритания, которая занята Брекзитом? В Кремле уверены, что сложилась уникально благоприятная внешнеполитическая ситуация… Окно возможностей не будет открыто бесконечно», — объяснил Соловей в интервью Obozrevatel.

По мнению политолога, Кремль если и не реализует план полностью, то в любом случае попробует его воплотить. Причем встретив сопротивление, Россия перейдет от убеждения к принуждению.

«Если не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут. Обычная логика переговоров… Российские армейцы уверены, что с военной точки зрения проблема Украины может решена очень быстро, а потенциальные потери оцениваются как приемлемые и даже незначительные», — добавил Соловей.

Напомним, ранее политолог Валерий Соловей предупреждал, что 2019 год был последним спокойным годом России. В дальнейшем будут попытки создать новое Союзное государство под российским руководством, а значит, пертурбации ждут и ближайших соседей РФ — Беларусь и Украину.

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