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Проверяли на коронавирус: появились данные об украинке, которую изолировали после возвращения из Китая
На фоне вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV украинские медики проверили три подозрительных случая заболевания граждан, вернувшихся из Китая. В случае с заболевшей жительницей Ровно заражение коронавирусом не подтвердилось. У женщины обнаружили аденовирус.
Ровенчанка заболела после поездки в Китай. У женщины поднялась температура, и пациентка сама обратилась в больницу. Медики с помощью тестов установили, что заболевание вызвано не коронавирусом. Тем не менее больной придется две недели побыть на карантине.
«Причиной насморка и першения в горле был аденовирус», — рассказал руководитель областного центра Роман Сафонов в Facebook.
В больнице признались, что были рады новому опыту. Удалось на практике закрепить цепочку действий при появлении больного с подозрительными симптомами.
Что касается двоих львовян, госпитализированных после поездки в Китай, то результаты теста на грипп были отрицательные, а выводы дополнительных исследований ждут ближе к 8−9 февраля. Врачи говорят, что, по всей видимости, коронавирус не подтвердится: у пациентов нет характерных симптомов, присутствуют лишь легкие катаральные явления (воспаление слизистых). Кроме того, львовяне не были в китайских провинциях, входящих в зону заражения коронавирусом.
Напомним, в китайском городе Ухань, который считается местом распространения коронавируса нового типа, остается 51 гражданин Украины. В городе введен карантин, и транспортного сообщения нет. В Украине тем не менее собираются разработать план эвакуации соотечественников из Уханя.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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