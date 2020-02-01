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Здоровье и медицина

Проверяли на коронавирус: появились данные об украинке, которую изолировали после возвращения из Китая

9:43 1 февраля 2020 192
больница
Инф. «ФАКТОВ»

На фоне вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV украинские медики проверили три подозрительных случая заболевания граждан, вернувшихся из Китая. В случае с заболевшей жительницей Ровно заражение коронавирусом не подтвердилось. У женщины обнаружили аденовирус.

Ровенчанка заболела после поездки в Китай. У женщины поднялась температура, и пациентка сама обратилась в больницу. Медики с помощью тестов установили, что заболевание вызвано не коронавирусом. Тем не менее больной придется две недели побыть на карантине.

«Причиной насморка и першения в горле был аденовирус», — рассказал руководитель областного центра Роман Сафонов в Facebook.

В больнице признались, что были рады новому опыту. Удалось на практике закрепить цепочку действий при появлении больного с подозрительными симптомами.

Что касается двоих львовян, госпитализированных после поездки в Китай, то результаты теста на грипп были отрицательные, а выводы дополнительных исследований ждут ближе к 8−9 февраля. Врачи говорят, что, по всей видимости, коронавирус не подтвердится: у пациентов нет характерных симптомов, присутствуют лишь легкие катаральные явления (воспаление слизистых). Кроме того, львовяне не были в китайских провинциях, входящих в зону заражения коронавирусом.

Напомним, в китайском городе Ухань, который считается местом распространения коронавируса нового типа, остается 51 гражданин Украины. В городе введен карантин, и транспортного сообщения нет. В Украине тем не менее собираются разработать план эвакуации соотечественников из Уханя.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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