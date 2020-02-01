24.81 / 25.14 27.32 / 27.79
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве маршрутчик обматерил и высадил женщину из-за украинского языка (фото)

10:22 1 февраля 2020 291
Маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве водитель маршрутки оскорбил и отказался везти женщину, попросившую его общаться на украинском языке. Об этом она написала в Facebook.

«Водитель, по просьбе говорить со мной на украинском, словами „пашла на… уй, …лядь, выйди на… уй… ука вон“ высадил меня из маршрутки. Это было на конечной остановке на ул. Лисковской. Людей там никого не было. Я была одна, и поздно уже. Остановка конечная. Три автобуса и три водителя. Они сговорились, сказали, что автобус сломался и высадили меня. Я пересела на 418-й, приехала на Лесную и там стояла „поломанная“ маршрутка, и подонок, который меня высадил, спокойно набирал людей в автобус. Там я и сделала эти снимки. Возможно, я не совсем понятно описала. Я просто в шоке. Где я ??? В какой стране??? Кто эти люди, которые так ненавидят мой язык? Сегодня из автобуса… завтра из собственного жилья… из жизни…» — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве в маршрутке, проезжающей мимо рынка строительных материалов «Юность», женщина со своим взрослым сыном просили водителя (на русском языке) притормозить у входа на рынок, но он не внял их просьбам и проехал до следующей остановки. Когда пассажиры высказали водителю свои претензии, он заявил в ответ: «Что? Я не понимаю, вашего «языка».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Ксения Собчак

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Юлия Началова и Дмитрий Маликов

В день рождения Юлии Началовой вышла ее последняя песня (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер