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В Киеве маршрутчик обматерил и высадил женщину из-за украинского языка (фото)
В Киеве водитель маршрутки оскорбил и отказался везти женщину, попросившую его общаться на украинском языке. Об этом она написала в Facebook.
«Водитель, по просьбе говорить со мной на украинском, словами „пашла на… уй, …лядь, выйди на… уй… ука вон“ высадил меня из маршрутки. Это было на конечной остановке на ул. Лисковской. Людей там никого не было. Я была одна, и поздно уже. Остановка конечная. Три автобуса и три водителя. Они сговорились, сказали, что автобус сломался и высадили меня. Я пересела на 418-й, приехала на Лесную и там стояла „поломанная“ маршрутка, и подонок, который меня высадил, спокойно набирал людей в автобус. Там я и сделала эти снимки. Возможно, я не совсем понятно описала. Я просто в шоке. Где я ??? В какой стране??? Кто эти люди, которые так ненавидят мой язык? Сегодня из автобуса… завтра из собственного жилья… из жизни…» — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве в маршрутке, проезжающей мимо рынка строительных материалов «Юность», женщина со своим взрослым сыном просили водителя (на русском языке) притормозить у входа на рынок, но он не внял их просьбам и проехал до следующей остановки. Когда пассажиры высказали водителю свои претензии, он заявил в ответ: «Что? Я не понимаю, вашего «языка».
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