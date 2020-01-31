"Не розумію вашого "языка": поступок киевского маршрутчика разделил сеть (фото)

Происшествия

На пятом году агрессии России против Украины нашу страну по-прежнему продолжают раздирать яростные споры по языковому вопросу, часто проявляющиеся на бытовом уровне.

Один из таких случаев описала на своей странице в Facebook пользователь под ником Ірина Козак-Кедич.

Произошел он в киевском маршрутке, проезжающей мимо рынка строительных материалов «Юность»: женщина со своим взрослым сыном просили водителя (на русском языке) притормозить у входа на рынок, но он не внял их просьбам и проехал до следующей остановки.

Когда пассажиры высказали водителю свои претензии, он заявил в ответ: «Что? Я не понимаю, вашего «языка».

Некоторых читателей страницы рассказанная история порадовала и повеселила: по их мнению, только так и можно добиться того, чтобы украинский язык активно использовался в ежедневной жизни- дескать, никому в Москве не придет в голову просить таксиста «зупинитися біля ринку» — там фразу просто не поймут.

В то же время у приведенной точки зрения нашлось и немало противников: по их мнению, можно быть настоящим украинцем-патриотом, и при этом говорить на русском. В то же время подобное поведение, считают они, совершенно не способствует популяризации украинского языка и только разжигает ненависть между гражданами.

Резюме дискуссии подвела пользователь Valya Evseeva, по мнению которой «языковой вопрос» выдуман теми, кто продолжает получать прибыли в ситуации враждебности.

«Ті, хто це все зробив, таку ненависть, тепер купляє поместье. А вы ненавидьте друг друга и раздирайтесь на куски», — пишет она.

Ранее «ФАКТЫ» о скандале, который также был связан с «языковым вопросом»: водитель автобуса сообщением Луцк — Киев посреди дороги высадил из машины девушек, которые просили его прекратить крутить в салоне российский фильм. История вызвала немалый резонанс в обществе.

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