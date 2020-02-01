Зеленский провел совещание по тарифам на тепло: опубликовано видео

Украина

У президента состоялось совещание по поводу тарифов на теплоснабжение. Участники переговоров обсуждали, как изменились суммы в платежках, а также появление второй платежной квитанции — за транспортировку газа.

В совещании участвовали Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан, а также премьер Алексей Гончарук, руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, председатель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк, министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

В ходе обсуждения президент признал, что действительно некоторые потребители не увидели обещанного снижения тарифов ЖКХ. Премьер на это ответил, что, по его данным, решение об уменьшении тарифов было принято в 120 городах. В отдельных местах суммы в платежках снизились на 35%.

Напомним, ранее в правительстве обещали, что проведут перерасчет, и в пришедшей в январе квитанции (за поставленные в декабре услуги) суммы к оплате должны снизиться на 300−400 грн. Также было обещано, что цены на газ снизятся в сравнении с предыдущим годом.

Фото Офис президента Украины

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