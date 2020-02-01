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Спорт

Уроженка Москвы победила в финале Australian Open обидчицу Свитолиной (фото, видео)

12:47 1 февраля 2020 220
Софья Кенин
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 1 февраля, на кортах Мельбурна финишировал стартовый из четырех турниров серии «Большого шлема» — Australian Open с общим призовым фондом 49,1 млн долларов. Чемпионкой престижного турнира сенсационно стала 21-летняя Софья Кенин из США (15-я), победившая в финале экс-первую ракетку мира 26-летнюю испанку Габринье Мугурусу (32-я) — 4:6, 6:2, 6:2. Кстати, в решающем матче открытого чемпионата Австралии впервые за 41 год сыграли теннисистки, не входящие в топ-10 мирового рейтинга (в 1979-м трофей оспаривали американки Барбара Джордан и Шэрон Уолш).

Напомним, что в полуфинале Мугуруса заставила зачехлить ракетку румынку Симону Халеп (4-я) — 7:6 (8), 7:5, а Кенин в матче со схожим сценарием справилась с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии — 7:6 (6), 7:5.

В прежние годы Кенин и экс-первая ракетка мира Мугуруса противостояли друг другу лишь раз, когда американка в сентябре прошлого года в 1/32 финала турнира в Пекине одолела соперницу в трех сетах — 6:0, 2:6, 6:2.

На сей раз Мугуруса (первая испанка в финале Australian Open с 1998 года, когда трофей оспаривала Кончита Мартинес — нынешний тренер Гарбинье) на старте поединка вела — 4:2, позволила сопернице сравнять счет, но все же взяла первый сет — 6:4. Во второй партии, длившейся всего 32 минуты, куда стабильнее действовала американка — 6:2 в ее пользу. В решающем сете в борьбе нервов хладнокровнее оказалась Кенин — 6:2.

Кстати, уроженка Москвы Софья Кенин (когда девочке было несколько месяцев ее родители переехали в США) в 21 год и 79 дней стала самой юной победительницей Открытого чемпионата Австралии за последние 12 лет. В 2008-м россиянка Мария Шарапова в 20 лет и 283 дня одолела в решающем матче в Мельбурне сербскую теннисистку Ану Иванович, которой в тот момент было 20 лет и 82 дня.

Отметим, что Софья Кенин выиграла дебютный в своей карьере турнир «Большого шлема» и впервые в карьере попадет в топ-10 мирового рейтинга. На кортах Мельбурна американка заработала 2 миллиона 842 тысячи долларов (испанка, выбившая из турнира Элину Свитолину, довольствовалась 1,424 млн долларов призовых).

21-летняя Софья Кенин с главным трофеем Australian Open

Кстати, в 2019 году на Australian Open победила японка Наоми Осака, которая на сей раз в матче третьего круга проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

Добавим, что вылетевшая в полуфинале австралийка Эшли Барти, пришедшая после неудачи на встречу с журналистами с младенцем на руках, в обновленном рейтинге WTA сохранит лидерство. А вот сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, несмотря на прекращение борьбы в третьем раунде состязаний в Мельбурне, поднимется с пятой позиции на четвертую (самое высокое место — третье — одесситка занимала в 2017-м).

В финале мужского Australian Open-2020 2 февраля сыграют серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джокович в полуфинале Australian Open победил легендарного Федерера.

Фото Twitter WTA

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