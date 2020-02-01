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Украина

Убийство Окуевой: появились любопытные данные о гражданстве подозреваемого

12:53 1 февраля 2020 253
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Киевской области были задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, выяснились интересные подробности о паспорте предполагаемого главаря киллеров. Следствие считает, что мужчина сам из России, а украинский паспорт получил по поддельным справкам.

В полиции считают, что уроженец РФ получил украинские документы, предъявив справку, якобы выданную в марте 2014 года в Луганской области. Населенный пункт, где напечатали выписку, был захвачен боевиками «ЛНР», а предъявленная гражданином справка имеет признаки подделки. Все это выяснилось только сейчас, а подозреваемый в 2014 году, обзаведясь украинским внутренним паспортом, смог получить еще и документ для выезда за границу.

В настоящий момент Госмиграции аннулировало украинские паспорта задержанного. Мужчина стал подозреваемым еще и по статье о подделке документов.

Напомним, 13 января полиция объявила, что задержала группу, на счету которой могут быть три резонансных убийства. Первым было нападение на бизнесмена и директора ДП «Капарол Украина» (2016 год), вторым — расстрел машины Амины Окуевой и убийство участницы боевых действий (2017 год), третьим — смертельное ранение директора управления рекламы «Киевского метрополитена» (2019 год).

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