Мир

Путин будет не рад: Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Беларусь нефтью

После того, как Россия отказалась прокачивать нефть на заводы в Беларуси, на помощь Минску пришли Соединенные Штаты. В США заверили, что готовы на сто процентов обеспечить потребности Беларуси в энергоресурсах. Об этом говорилось на встрече госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Штатах обещают, что цены для Беларуси будут конкурентными. «Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам», — приводит заявление Помпео tut.by.

Напомним, Россия перестала поставлять нефть в Беларусь с 1 января 2020 года. Стороны не договорились об условиях. Лукашенко еще 31 декабря 2019 года поручил найти альтернативных российским поставщиков нефти.

20 января такая альтернатива нашлась в Норвегии. «Белорусская нефтяная компания» закупила партию норвежской нефти.

По мнению экспертов, «нефтяные» разногласия между Беларусью и Россией — это вопрос политики, а не энергетики. Аналитик Андрей Елисеев уверен, что Россия хочет взамен на дешевую нефть и газ лишить Беларусь остатков суверенитета.



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