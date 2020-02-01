24.83 / 25.13 27.34 / 27.77
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин будет не рад: Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Беларусь нефтью

13:04 1 февраля 2020 132
лукашенко помпео
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Россия отказалась прокачивать нефть на заводы в Беларуси, на помощь Минску пришли Соединенные Штаты. В США заверили, что готовы на сто процентов обеспечить потребности Беларуси в энергоресурсах. Об этом говорилось на встрече госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Штатах обещают, что цены для Беларуси будут конкурентными. «Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам», — приводит заявление Помпео tut.by.

Напомним, Россия перестала поставлять нефть в Беларусь с 1 января 2020 года. Стороны не договорились об условиях. Лукашенко еще 31 декабря 2019 года поручил найти альтернативных российским поставщиков нефти.

20 января такая альтернатива нашлась в Норвегии. «Белорусская нефтяная компания» закупила партию норвежской нефти.

По мнению экспертов, «нефтяные» разногласия между Беларусью и Россией — это вопрос политики, а не энергетики. Аналитик Андрей Елисеев уверен, что Россия хочет взамен на дешевую нефть и газ лишить Беларусь остатков суверенитета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

Татьяна Черновол

Скандал вокруг Черновол и ДБР: экс-нардеп рассказала о травмах и показала документы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер