- 15:00 Харьковский сурок предсказал, какой будет весна в этом году
- 14:51 Слабонервным не смотреть: Собчак показала «свое истинное лицо»
- 14:33 Девушку, которую пытался сжечь отец, обокрали прямо в больнице: подробности инцидента
- 14:32 «Слуга народа» Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку: скандальное видео
- 14:29 Растет фокусник: Ирина Билык похвасталась сыном
- 14:26 Доктор Комаровский рассказал важные новости про китайский коронавирус
- 14:25 День сурка 2020: забавные поздравления и открытки
- 14:07 Вяленые помидоры с орегано, базиликом и перцем: как семья ученых-физиков наладила успешный бизнес
- 14:01 Любительница «русского мира» устроила костюмированную вечеринку под Одессой и стала звездой сети
- 13:22 На Львовщине ученики попали в больницу из-за отравления газом: детали происшествия
- 13:14 Для кого воскресенье будет удачным: гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака
- 13:04 Путин будет не рад: Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Беларусь нефтью
Любительница «русского мира» устроила костюмированную вечеринку под Одессой и стала звездой сети (видео)
В Одесской области зацикленность чиновников на героях российской истории обрела крайне причудливые формы. Так, глава сельсовета Фонтанки стала посмешищем в соцсетях после того, как на новый год организовала в селе «императорское карнавальное шествие», а себя объявила императрицей.
Видеозапись, как развлекались «императрица» села Фонтанка и ее «придворная знать», опубликовал активист Сергей Стерненко.
Пользователи соцсетей согласились, что подобные карнавалы заставляют усомниться в душевном здоровье участников.
В то же время участники дискуссии пришли к выводу: любовь к «императорским балам-маскарадам» многое говорит не только об организаторах праздника, но и о жителях села.
Напомним, ранее известная украинская певица Оля Полякова эпатировала публику образом «шальной императрицы». А в России любовь к императорской династии решили выразить, поместив портреты расстрелянной царской семьи на пирожные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...