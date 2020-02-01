Общество и люди

В Одесской области зацикленность чиновников на героях российской истории обрела крайне причудливые формы. Так, глава сельсовета Фонтанки стала посмешищем в соцсетях после того, как на новый год организовала в селе «императорское карнавальное шествие», а себя объявила императрицей.

Видеозапись, как развлекались «императрица» села Фонтанка и ее «придворная знать», опубликовал активист Сергей Стерненко.

Пользователи соцсетей согласились, что подобные карнавалы заставляют усомниться в душевном здоровье участников.

В то же время участники дискуссии пришли к выводу: любовь к «императорским балам-маскарадам» многое говорит не только об организаторах праздника, но и о жителях села.

Напомним, ранее известная украинская певица Оля Полякова эпатировала публику образом «шальной императрицы». А в России любовь к императорской династии решили выразить, поместив портреты расстрелянной царской семьи на пирожные.

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