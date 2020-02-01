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Происшествия

Военный медик погибла при обстреле боевиками Новотошковского

15:49 1 февраля 2020 447
Погиб боец
Инф. «ФАКТОВ»

В результате обстрела в Попаснянском районе Луганской области погибла военный медик 1986 года рождения. Об этом сообщил полковник Государственной приграничной службы Украины Олег Слободян.

«А тем временем на фронте снова потери… В 13.30, у н.п. Новотошковское Попаснянского района, в результате обстрела со стороны российско-террористических войск, предварительно с АГС-17, осколочные ранения несовместимые с жизнью получила медик военной части Клавдия С., 1986 года рождения…» — написал он в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на передовой героически погиб Антон Хоба — командир отделения, 1992 года рождения. Он был уроженцем Шостки Сумской области, на войну он пошел добровольцем и воевал на передовой с 2014 года.

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