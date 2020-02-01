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Военный медик погибла при обстреле боевиками Новотошковского
В результате обстрела в Попаснянском районе Луганской области погибла военный медик 1986 года рождения. Об этом сообщил полковник Государственной приграничной службы Украины Олег Слободян.
«А тем временем на фронте снова потери… В 13.30, у н.п. Новотошковское Попаснянского района, в результате обстрела со стороны российско-террористических войск, предварительно с АГС-17, осколочные ранения несовместимые с жизнью получила медик военной части Клавдия С., 1986 года рождения…» — написал он в Facebook.
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