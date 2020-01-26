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Украина

26 января на Донбассе погиб молодой боец из Сумской области: в сети рассказали о герое (фото)

19:20 26 января 2020 573
Память о бойце
Инф. «ФАКТОВ»

На передовой героически погиб Антон Хоба — командир отделения, 1992 года рождения. Об этом городской голова Шостки Николай Нога сообщил в своем Facebook.

Антон Хоба был уроженцем Шостки, на войну он пошел добровольцем и воевал на передовой с 2014 года.

«От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокое соболезнование всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души», — написал Николай Нога.

В воскресенье, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил боевую травму. Также произошел подрыв на неустановленном устройстве — это привело к тому, что один воин погиб, а второй получил боевую травму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе погиб младший сержант 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Александр Слободанюк. Он отдал защите Родины 22 года своей жизни.

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