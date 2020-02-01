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Украина

Продай собаку и заплати за газ: в сети активно обсуждают «лайфхак» от «слуги народа»

16:55 1 февраля 2020 224
Продай собаку
Инф. «ФАКТОВ»

В сети продолжается троллинг депутата Евгения Брагара от «Слуги народа», отличившегося скандальным советом пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Украинцы начали предлагать варианты, чего бы еще «ненужного» им продать. В список попали квартиры и дома.

А Богдана Ковальчук напомнила, что кроме платы за газ, теперь нужно вносить еще и плату за его транспортировку.

«Собакой за газ, а котом за транспорировку (газа. Ред.), не время расслабляться», — написала она.

Еще один пользователь сети — Роман Пелех — придумал злободневный анекдот.

«Добрый день, вот платежка, сколько с меня?
- С вас 4 овчарки и 8 шпицев…», — написал он.

Спикер экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган предложила свой вариант защиты домашнего любимца от «брагаров» — она купила ему плюшевого единорога.

«Пришлось Булочке задуматься о собственном единороге», — пошутила она.

Напомним, ранее Брагар вызвал гнев сети, потребовав привлечь к ответственности девушек-волонтерок, не захотевших смотреть в автобусе российский сериал и из-за этого высаженных посреди трассы.

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