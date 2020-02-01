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Продай собаку и заплати за газ: в сети активно обсуждают «лайфхак» от «слуги народа»
В сети продолжается троллинг депутата Евгения Брагара от «Слуги народа», отличившегося скандальным советом пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.
Украинцы начали предлагать варианты, чего бы еще «ненужного» им продать. В список попали квартиры и дома.
А Богдана Ковальчук напомнила, что кроме платы за газ, теперь нужно вносить еще и плату за его транспортировку.
«Собакой за газ, а котом за транспорировку (газа. Ред.), не время расслабляться», — написала она.
Еще один пользователь сети — Роман Пелех — придумал злободневный анекдот.
«Добрый день, вот платежка, сколько с меня?
- С вас 4 овчарки и 8 шпицев…», — написал он.
Спикер экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган предложила свой вариант защиты домашнего любимца от «брагаров» — она купила ему плюшевого единорога.
«Пришлось Булочке задуматься о собственном единороге», — пошутила она.
Напомним, ранее Брагар вызвал гнев сети, потребовав привлечь к ответственности девушек-волонтерок, не захотевших смотреть в автобусе российский сериал и из-за этого высаженных посреди трассы.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...