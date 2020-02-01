C Цыганковым и Вербичем: на втором сборе «Динамо» Михайличенко рассчитывает на 23 футболиста

Спорт

В воскресенье, 2 февраля, киевское «Динамо» улетит на второй тренировочный сбор в турецкий Белек, который продлится до 16 февраля. В тренировочном процессе наставник «бело-синих» Алексей Михайличенко рассчитывает на 23 футболиста.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук;

защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота;

полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд;

нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Обращает на себя внимание, что вместе с одноклубниками в Турцию отправятся Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Назарий Русин, у которых в ходе первого этапа подготовки были проблемы со здоровьем. Тренерский штаб «бело-синих» рассчитывает на них в тренировочном процессе. Улетит на берег Средиземного моря вместе с одноклубниками и продолжающий реабилитацию после операции защитник Никита Бурда, но он будет работать по индивидуальной программе.

А вот тренировавшиеся с первой командой на первом сборе голкипер Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили находятся в расположении «Динамо» U-19. В составе команды Игоря Костюка они готовятся к поединку плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского «Динамо», который состоится 12 февраля в Киеве (стоимость билетов на игру — 10 гривен).

К сожалению, в последней игре первого сбора против «Кайрата» из Казахстана (2:0) получил травму колена новичок киевлян форвард Ибрагим Каргбо, восстановление которого займет больше месяца.

По-прежнему не может тренироваться с командой до вынесения вердикта УЕФА нападающий сборной Украины Артем Беседин, проваливший допинг-тест.

В рамках второго сбора «Динамо» проведет шесть спаррингов: 5 февраля — с лидером чемпионата Словении «Олимпией» (16:30), 6-го — с норвежским «Стремгодсетом» (11-е место по итогам финишировавшего сезона; 16:00), 9-го — с чемпионом Боснии и Герцеговины «Борацом» (16:00), 11-го — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (16:00), 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 16:30) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Динамо» Денис Гармаш перебрался в турецкий «Ризеспор», игрок обороны Сидклей — в бразильский «Коринтианс», форвард Жерсон Родригес — в турецкий «Анкарагюджю», а защитник Карлос Самбрано подписал контракт с аргентинским «Бока Хуниорс».

Фото ФК «Динамо»

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