Есть шанс разжечь страсть: любовный гороскоп на февраль для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Февраль считается одним из самых романтических месяцев года. Вероятно, из-за Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. — Открывайте свое сердце и не бойтесь новых чувств, — рассказал в интервью «ФАКТАМ» известный ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Звезды в феврале будут благосклонно относиться ко всем романтическим проявлениям.

Овны

Февраль для Овнов — месяц романтики. Многие одинокие представители знака в этот период могут кардинально поменять свою личную жизнь. Что же касается семейных Овнов, то у них есть все шансы разжечь утихшие страсти в отношениях с новой силой. Главное при этом — сделать первый шаг и удивить партнера приятным сюрпризом. Поверьте, вам не придется долго ждать ответного шага.

Тельцы

Звезды советуют представителям знака Тельцов держать в тайне подробности своей личной жизни и не распространяться о них в разговорах с людьми, в которых вы не совсем уверены. Так как в этот период есть большая вероятность стать жертвой неприятных сплетен и слухов. Семейным же знакам звезды сулят приятные моменты в общении с вашей половинкой. Продумайте, как лучше провести выходные дни — может, даже отправиться в небольшое путешествие.

Близнецы

У тех Близнецов, которые состоят в отношениях, в феврале возможны конфликты с партнером. И чтобы не омрачать предстоящий праздник всех влюбленных ссорами, постарайтесь больше времени уделять любимым людям, чаще балуйте их своим вниманием — поверьте, они в нем очень нуждаются. Одиноким же сердцам удачные знакомства принесет вторая половина месяца. Для этого вам надо сделать совсем немного: будьте начеку!

Раки

Этот месяц — удачная возможность Ракам кардинально поменять свою жизнь. Многие одинокие представители знака в этот период могут даже встретить свою судьбу. Семейным же Ракам не стоит обострять конфликты со своей второй половинкой — помните, что помириться будет не так легко, как вы рассчитывали.

Львы

В феврале Львы окажутся в самом центре внимания противоположного пола. И если свободным представителям знака это сулит череду романтических знакомств и свиданий, то для семейных Львов такая ситуация может стать причиной неприятных конфликтов с партнером и выяснений отношений. Совет звезд — не стоит испытывать партнера ревностью, и особенно — в преддверии Дня всех влюбленных.

Девы

Начало месяца порадует представителей знака Дев приятными новостями, связанными с личной сферой отношений. Вполне вероятно, что ваш партнер решится наконец-то на серьезный шаг, которого вы так давно от него ждали. Одиноким же представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами — вероятен большой риск разочарований.

Весы

Этот период не сулит одиноким представителям знака Весов кардинальных перемен в личной жизни. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Примите эту ситуацию как прекрасную возможность разобраться в себе и своих чувствах. Семейным же знакам стоит быть внимательнее к своему партнеру. Скорее всего, за холодностью и отстраненностью вашей половинки, на самом деле, спрятано желание поговорить по душам и поделиться своими переживаниями.

Скорпионы

Февраль порадует одиноких Скорпионов приятными романтическими знакомствами. Не исключено даже, что вы встретите свою любовь в самом неожиданном месте. А потому старайтесь всегда выглядеть на все сто процентов. Семейные же представители знака смогут, наконец, насладиться гармонией в отношениях. Совет звезд — на этой волне отправиться в совместное путешествие или устроить незабываемый уикенд. Это подогреет ваши чувства.

Стрельцы

Одиноким Стрельцам в этом месяце звезды сулят приятные встречи и романтические знакомства. Семейным же представителям знака нужно более внимательнее относиться к словам, которые вы говорите своему партнеру. Острое словцо и строгая критика с вашей стороны могут стать главной причиной серьезного конфликта.

Козероги

Февраль порадует Козерогов новыми романтическими знакомствами или встречей с человеком, которого вы очень давно не видели. Вполне вероятно, что это станет началом нового бурного романа. Семейным же знакам стоит быть готовым к тому, что конфликты и споры с партнером могут возникать на ровном месте. Чтобы этого избежать, не оставляйте места недосказанности, старайтесь почаще говорить по душам.

Водолеи

В этот период звезды сулят семейным Водолеям романтику. Страсти в отношениях могут разгореться с новой силой. Не бойтесь пойти на поводу у этих чувств и желаний. Одиноким же представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца. Вполне вероятно, что ваше первое впечатление о человеке окажется ошибочным. Поэтому не стоит слишком отдаваться чувствам.

Рыбы

Семейным представителям знака звезды советуют почаще прислушиваться к советам своего партнера. Так вы не только сможете сохранить гармонию в отношениях, но и достигнете еще больших успехов в своих делах. Одиноких же Рыб новыми и весьма перспективными знакомствами порадует середина месяца. Главное при этом — чаще выходить в свет, общаться с друзьями и не пропускать вечеринки.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», как приход Черной Луны отразится на всех знаках зодиака.

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