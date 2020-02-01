Украина

ВМС Украины завершили баллистическую экспертизу одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей — малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) «Бердянск». Об этом сообщил командующий Игорь Воронченко.

Как оказалось, россияне сняли с «Бердянска» фрагменты брони, а также изъяли остатки осколков от снарядов, что является доказательствами «агрессивных и противоправных действий».

МБАК («Никополь») и буксир «Яны Капу» в ВМС еще рассчитывают отремонтировать.

«Вскорости они станут в ковш судоремонтного завода», — заявил адмирал Радио Свобода.

Отметим, что одновременно в Одесский залив, от причальной стенки судоремонтного завода «Украина» вышел новый корабль, который в ближайшее время пополнит флотилию ВМС ВСУ. Сейчас этот корабль проходит ходовые испытания.

Он был заложен на заводе «Кузница на Рыбальском» и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время идет его дооборудование на предприятии «Украина».

По словам заместителя генерального директора по производству завода «Кузница на Рыбальском» Александра Вишневецкого, по итогам комплекса Испытаний недостатков в работе механизмов выявлено не было.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу», катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили их в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряков вернули домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, а 18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир и катера. 20 ноября корабли прибыли в порт Очаков.

Тогда стало известно, что россияне фактически угробили украинские суда, сняв с них не только навигационное оборудование, но даже плафоны, розетки и унитазы.

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