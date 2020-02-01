Происшествия

Прыгал на капоте и разбил стекло: киевлянин жестко наказал "героя парковки", но мнения в сети разделились

В Киеве возмущенный неправильно припаркованным авто мужчина отомстил водителю, изуродовав его авто на глазах у десятков свидетелей. Напомним, ранее «герой парковки» из Украины отличился хамством на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Только что напротив „Мистецкого арсенала“ один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою #Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало», — сообщил свидетель инцидента на ресурсе «Киев Оперативный».

Выложенные фото тут же собрали сотни комментариев.

На удивление, большинство пользователей поддержали агрессивный стиль «мстителя», некоторые даже спрогнозировали для него политическую карьеру.

Те не менее нашлись и те, которые указали на незаконность действий неизвестного.

Как сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе девушка на элитном авто в Киеве умудрилась повредить сразу 6 авто на парковке. Видео собрало массу репостов.

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