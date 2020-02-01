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Происшествия

Под Одессой сгорел грузовик, погиб водитель

22:56 1 февраля 2020 7
Под Одессой сгорел грузовик, погиб водитель
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 1 февраля, в городе Черноморске (неподалеку от Одессы) загорелся грузовой автомобиль MAN с 30 тоннами семян. Напомним, в середине января огненное смертельное ДТП произошло в центре Киева.

Как рассказали очевидцы ЧП, ближе к вечеру загорелась кабина авто, стоявшего на улице Транспортной.

«Огонь быстро охватил всю кабину, практически сразу же вызвали пожарных», — сказали свидетели происшествия.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали огонь. Им удалось спасти транспортируемый груз, а вот 43-летний водитель погиб.

По предварительным сведениям, он задохнулся продуктами горения. Его тело из кабины горевшего авто извлекли коллеги-водители машин, припаркованных рядом. Случилось это еще до прибытия сотрудников ГСЧС.

Причина возгорания и все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее под Одессой загорелся автобус с бойцами Национальной гвардии. «ФАКТЫ» публиковали фото с места происшествия.

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