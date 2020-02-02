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Мир

В России рассказали о серьезном конфликте между Кадыровым и ФСБ

9:29 2 февраля 2020 1019
Рамзан Кадыров
Инф. «ФАКТОВ»

Между Федеральной службой безопасности России и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым существует конфликт. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщил бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

«Кадырова страстно ненавидят российские силовики. В то же время Путин старается сохранить обе силовые „ноги“ своего режима — и главную (ФСБ), и вспомогательную (кадыровскую). И для того, чтобы подтвердить успех собственного проекта по „умиротворению“ Чечни, которое произошло во многом благодаря усилиям клана Кадыровых, и с точки зрения потенциального использования кадыровских вооруженных сил в условиях возможных конфликтов в России», — заявил эксперт.

По словам Илларионова, глава Кремля нуждается в Кадырове и не позволит ФСБ отстранить его от власти.

«Несмотря на попытки Бортникова (директора ФСБ Александра Бортникова. — Авт.) расправиться с Кадыровым, Путин его не сдает», — заявил он.

Полную версию интервью Андрея Илларионова «ФАКТАМ» читайте в материале: Цель Путина — контроль над Украиной и Беларусью, его имперские аппетиты никуда не делись, — Андрей Илларионов.

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