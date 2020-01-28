Политика

15 января Путин выступил с внеочередным посланием к Федеральному собранию, в первой части которого дежурно говорил о демографической ситуации, увеличении материнского капитала, здравоохранении и образовании, снижении реальных доходов населения и путях решения этих проблем. Вторая же часть спича оказалась новаторской. Путин неожиданно для всех инициировал внесение «некоторых» поправок в Конституцию, по большому счету, фактически революционно реконструирующих всю систему государственной власти. В частности, предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра (однако при этом отстранять и главу правительства, и его заместителей, и других министров будет президент), прописать пункт о том, что президент РФ не может занимать свой пост больше двух сроков подряд, гарантировать приоритет Основного закона над международными договорами, отдельно закрепить статус новой структуры под названием Госсовет — «единой системы публичной власти, включающей органы государственной власти и местного самоуправления». Спустя несколько часов после этого все правительство Медведева было отправлено в отставку. Должности сохранили только Шойгу и Лавров, остальным практически тут же нашли замену… О том, какие последствия будет иметь сценарий, предложенный Путиным, «ФАКТЫ» поговорили с одним из жестких критиков кремлевского режима Андреем Илларионовым, старшим научным сотрудником Института Катона (Вашингтон), основателем и президентом российского Института экономического анализа, а в прошлом — советником Путина по экономике и его доверенным лицом в G8.

«Очередная попытка убрать Медведева с поста премьера в конечном счете удалась»

— Андрей Николаевич, бессменный хозяин Кремля вновь продемонстрировал всему миру, что не утратил способности удивлять. В начале своей речи он заявил, что в стране созрел запрос на изменения. Что на сей раз затеял непревзойденный мастер многоходовок?

— У российского общества, естественно, был и остается спрос на изменения, только на другие, не на те, какие предлагает Путин. Это, собственно, самое главное.

— Кто сейчас входит в ближайшее окружение Путина?

— Это четыре близких ему человека — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший глава Администрации Путина, а в настоящее время специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Этих людей объединяет принадлежность к «Корпорации» — сообществу сотрудников КГБ — ФСБ — общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня.

Эта «группа товарищей» существовала всегда. Правда, с 2007 года стала чувствовать себя обиженной, когда из двух предполагавшихся кандидатов на пост временного президента (с 2008 по 2012 год) — Иванова и Медведева — Путин выбрал Медведева. Иванов искренне полагал, что именно он имеет все права на это кресло. Новость о том, что оно достанется не ему, мягко говоря, не обрадовала его.

С того момента отношение Иванова и других силовиков к Медведеву нельзя назвать теплым. В течение восьми лет медведевского премьерства (с 2012 по 2020 год) предпринимались неоднократные попытки если не сместить Медведева с поста премьера (премьер — наиболее удобная позиция для осуществления броска в кресло главы государства), то значительно его ослабить. Вы, возможно, помните нашумевший фильм производства студии Алексея Навального «Он вам не Димон»?

— Конечно.

— Навальный, у которого особые отношения с Ивановым, выполнил задачу, поставленную перед ним по дискредитации Медведева. Речь, естественно, не о том, что для этого не было оснований и что Медведев якобы не вовлечен в коррупцию. Естественно, основания были и есть. Но основания есть не только для Медведева. Однако фильмов, подобных медведевскому, об Иванове, Нарышкине, Патрушеве или Бортникове Навальный не делал.

Очередная попытка убрать Медведева с поста премьера в конечном счете удалась в январе этого года. Неудивительно, что практически сразу же Навальный сделал заявление, что, дескать, наконец-то «этого прожженного коррупционера» Медведева отправили в отставку. Навальный напомнил публике, что в этом есть и его заслуга. В этом Навальный, безусловно, прав.

Отставка Медведева произошла не сама по себе, но одновременно с путинским предложением конституционных поправок, против которых выступила значительная часть российского общества. Когда граждане выступили с требованиями защитить Конституцию (какой бы несовершенной она ни была — в сравнении с той, какая может появиться в результате этих поправок), Навальный жестко выступил против защиты нынешней Конституции. Иными словами, Навальному приятнее иметь не суперпрезидентскую, а абсолютистско-президентскую Конституцию, предоставляющую Кремлю (прежде всего нынешнему президенту и его силовикам) гораздо больше власти и полномочий.

«Измена „Корпорации“ считается тягчайшим преступлением»

— История российских монархов и советских руководителей первого эшелона — это почти всегда цепь предательств и дворцовых заговоров. Окружение Путина может нанести ему удар в спину?

— Никогда не говори «никогда»… Члены группы ощущают себя принадлежащими одной «Корпорации» и одновременно новыми дворянами (Патрушев в бытность директором ФСБ продвигал идею неодворянства. — Авт.). То есть этакими суперлюдьми, обладающими особыми преимуществами перед людьми обычными. В рамках своего круга они поддерживают друг друга и придерживаются довольно жесткой внутренней дисциплины. Измена «Корпорации» считается тягчайшим преступлением, которое наказывается жестоким образом. Об этом мы знаем по судьбам бывшего подполковника КГБ Александра Литвиненко и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Известные слова Путина о бывших сотрудниках спецслужб, оказавшихся по другую сторону баррикад, отражают общую идеологию членов этой «Корпорации» по отношению к тем, кто, с их точки зрения, оказался ее предателем.

Если мы возвращаемся к взаимоотношениям между этими людьми и Путиным, то они носят характер не заговора, а динамического взаимодействия. Они ведут друг с другом доверительные беседы о том, что будет лучше для всех них вместе. По некоторым вопросам идеологические подходы членов группы не совпадают. Но гораздо важнее любой идеологии их практическая принадлежность одной «Корпорации».

Путин ценит «Корпорацию», но он также в течение этих двух десятков лет стремился обеспечить себе высокий уровень автономности от кого бы то ни было, в том числе и от своих ближайших друзей и коллег. Естественно, для этих людей важно, чтобы объем их власти не уменьшался, а степень их воздействия на принятие решений возрастала.

Некоторые из членов группы в большей степени нацелены на конфронтацию с окружающим миром и придерживаются гораздо более имперских позиций по отношению к непосредственным соседям России, чем Путин. Их подход по отношению к экономической политике намного более интервенционистский, чем у Путина. Они нацелены на установление полного контроля над российскими гражданами, в том числе с помощью современных технологий. Включая регистрацию всех экономических транзакций и всех электронных коммуникаций, а также полный охват страны технологиями распознавания лиц в общественном пространстве, включая, естественно, митинги и демонстрации. Это идеология и практика тотального государства. То, о чем мы читали в таких антиутопиях, как оруэлловский «1984». Новые технологии, как кажется этой «группе товарищей», дают возможность реализовать их мечты.

— Что скажете о новом премьере Мишустине? Российская пресса довольно лестно отзывается о нем.

— Возглавляя ряд лет Федеральную налоговую службу (ФНС), он ввел систему тотального контроля за экономическими транзакциями на территории России. В результате чего любая покупка фиксируется в электронном виде и сообщение о ней в режиме реального времени передается в информационный центр ФНС. И, возможно, не только туда.

Ряд зарубежных журналистов и специалистов рассказывали о своем личном опыте общения с Мишустиным в его бытность главой ФНС. Очевидно, ведомство проводило рекламную кампанию, посвященную своим достижениям, поэтому там с удовольствием делились успехами.

Рассказанные этими людьми истории аналогичны. Вот стандартная ситуация. Журналист приходит к Мишустину в кабинет. Тот спрашивает: «Вы в каком отеле остановились?» — «В таком-то». — «Вы сегодня завтракали?» — «Да». — «Завтракали в отеле или за пределами?» Человек называет кафе. — «Какое блюдо заказали?» — «Просто чашку кофе и булочку». — «Хорошо. Сейчас мы вас найдем». И дальше на глазах у изумленного посетителя, нажав несколько кнопок и выждав две-три минуты, Мишустин выводит на экран, находящийся в его кабинете, видео, как его нынешний посетитель за час-полтора до встречи входит в кафе, делает заказ, расплачивается за кофе и булочку. И как камеры, синхронизированные с кассовыми аппаратами, видеорегистрируют его покупку, причем со всеми подробностями — какую еду тот приобрел, сколько уплатил, в каком конкретном месте.

Опубликовано несколько таких рассказов. Шокированные рассказчики уверяют, что они не информировали ни Мишустина, ни ФНС, ни кого бы то ни было о своих действиях. Более того, некоторые утверждали, что они расплачивались за покупки не с помощью кредитных карточек, а наличными. Успех Мишустина в достижении желанной цели по установлению тотального контроля за гражданами с помощью новых технологий, безусловно, привлек внимание «Корпорации».

Что касается технологий распознавания лиц, то они были успешно опробованы при идентификации участников протестов в Москве летом прошлого года. Практически все граждане, заинтересовавшие силовиков (те, кто держали в руках бутылку из-под воды или даже просто пластиковый стаканчик), были зафиксированы, распознаны, задержаны, арестованы, подвергнуты тем или иным наказаниям.

Таким образом, 2019 год продемонстрировал качественно новый уровень практического применения технологий тотального контроля за гражданами страны. И теперь, когда эти технологии были опробованы, проверены и подтвердили свою дееспособность, премьер-министром стал тот, кто является специалистом в этой сфере.

«В поправках к Конституции большое количество ошибок, нестыковок, противоречий»

— Вернемся к посланию Путина. Первая часть, где он говорил о социальных и иных проблемах, выписана очень тщательно, а вторая, как вы выразились, написана на коленке. Чем это объяснить? В Кремле ведь масса специалистов, умеющих делать такую работу добротно.

— Первую часть послания, связанную с демографией и разными способами социальной поддержки, готовило правительство. Эта часть проработана довольно детально, в ней использована масса цифр, фактов, данных (оставим в стороне то, насколько проведенный анализ корректен и насколько результативными могут быть предлагаемые меры).

Вторую часть послания — о конституционных поправках — готовили в глубокой тайне, посвящая в процесс подготовки минимальное число людей. Нет никаких подтверждений того, что Медведев был в курсе этой работы. Хотя он находился на второй по важности ступеньке государственной власти России. Очевидно, что конституционные поправки писали в сжатые сроки, в узком кругу, силами тех, кто не является специалистами непосредственно в области конституционного права. Поэтому после того, как было обнародовано послание Путина и стали известными поправки, которые он представил в Госдуму, выяснилось, что в них большое количество ошибок, нестыковок, противоречий. Профессиональные специалисты к этой работе привлечены не были.

— Есть разные версии о месте Путина в новой конфигурации власти? Какой вам видится его будущая ипостась?

— Пока можно только сказать, что полномочия президента существенно расширяются, а его положение укрепляется. Комментарии, согласно которым Путин начал процесс транзита власти к кому-то или же готовит переход от президентской республики к парламентской, или же проводит перераспределение полномочий от президента к Государственному совету, пока выглядят необоснованными.

Анализ поправок, внесенных Путиным в Государственную думу, говорит лишь о том, что полномочия президента расширяются. Надо заметить, что и нынешняя Конституция дает исключительные полномочия президенту и потому правильно называется суперпрезидентской. С учетом новых поправок (когда они будут приняты) ее, наверное, можно будет назвать абсолютистско-президентской. Тогда возникает естественный логический вопрос: стал ли бы Путин провоцировать нынешний мини-политический кризис в России для того, чтобы предоставить абсолютистские президентские полномочия кому-то другому, кроме самого себя?

Такой вариант представляется маловероятным. Так что в результате нынешнего конституционно-государственного переворота положение Путина, очевидно, укрепится, а полномочия его расширятся.

«Мы видим также, как много позиций за последние девять месяцев было сдано украинским руководством»

— Многих удивило поведение Кадырова в последнее время. На оглашение президентского послания он не явился, а с 13 по 20 января, когда проходил пик кадровых изменений, ушел на больничный. Он остается игроком в большой российской политике?

— Дело в том, что Кадырова страстно ненавидят российские силовики. В то же время Путин старается сохранить обе силовые «ноги» своего режима — и главную (ФСБ), и вспомогательную (кадыровскую). И для того, чтобы подтвердить успех собственного проекта по «умиротворению» Чечни, которое произошло во многом благодаря усилиям клана Кадыровых, и с точки зрения потенциального использования кадыровских вооруженных сил в условиях возможных конфликтов в России.

Поэтому, несмотря на попытки Бортникова расправиться с Кадыровым, Путин его не сдает. Острый конфликт развернулся в феврале-марте 2015 года, когда ответственность за убийство Бориса Немцова ФСБ пыталась возложить на Кадырова. При этом она действовала также и через часть так называемой оппозиции, которая приняла активное участие в распространении эфэсбэшной фальшивки о том, что организатором убийства Немцова является Кадыров. Например, в феврале 2016 года Илья Яшин выступил с докладом «Угроза национальной безопасности», написанным сотрудниками спецслужб, в котором ответственность за убийство возлагалась на Кадырова.

Путину пришлось защищать Кадырова — он наградил его орденом, вручил шашку, говорил какие-то слова. В нынешнем январе эта ситуация в какой-то степени повторилась. Видимо, в наиболее острой фазе кризиса, вызванного этим переворотом и принятием кадровых решений, Кадырову посоветовали на некоторое время исчезнуть из публичного пространства. В соответствии с этими пожеланиями тот оказался нетрудоспособным, передал на неделю полномочия президента Чечни одному из своих заместителей. А когда переворот был завершен, он тут же вернул себе власть. Одним словом, борьба между ФСБ и Кадыровым не закончилась.

— Какой будет участь Беларуси? Лукашенко вроде продолжает упираться против слияния ее с Россией, но надолго ли хватит его ритуальных танцев?

— Поглощение и Беларуси, и Украины является стратегической целью Путина. Это также общая цель «Корпорации спецслужб». В соответствии с путинской концепцией вся Беларусь и большая часть Украины (за исключением Галичины, Буковины, Закарпатья) входят в состав исторической России.

Путин в очередной раз напомнил о том, что его имперские аппетиты никуда не делись, во время так называемой большой пресс-конференции 19 декабря прошлого года, когда он внезапно заговорил о якобы принадлежащем России украинском Причерноморье. Предыдущий раз он рассуждал о том же регионе (только используя другой термин — «Новороссия») почти шесть лет назад, 17 апреля 2014 года. Молчание Путина в течение этих лет говорит о том, что на пути реализации его плана возникли препятствия, не позволившие ему продолжить этот процесс. А то, что он снова заговорил об этом сейчас, свидетельствует о том, что, с его точки зрения, сегодня сложилась более благоприятная ситуация для реализации его планов по установлению контроля над Беларусью и над Украиной. Получается, что, с его точки зрения, ситуация декабря 2019 года аналогична ситуации апреля 2014-го, когда, напомню, в Украине еще не было избранного президента. Путин полагает, что геополитические условия теперь, как минимум, настолько же благоприятны для него, насколько они были таковыми тогда.

Конечно, можно говорить о том, что Лукашенко сегодня или завтра будет отбиваться, совершая различные маневры. Но мы видим, что имперская машина так называемой интеграции все-таки продолжает двигаться. Она едет медленно (медленнее, чем хотел бы Путин), но все же едет. Мы видим, как Лукашенко последовательно сдает одну за другой свои позиции. Мы видим также, как много позиций за последние девять месяцев было сдано украинским руководством, насколько серьезно Путин продвинулся в деле усиления своих позиций в украинских органах власти и в целом в украинском обществе.

«Видно, что Зеленский выполняет многие просьбы Путина»

— Как можете охарактеризовать контакты Зеленского и Путина?

— Они интенсивные. Видно, что Зеленский выполняет многие просьбы Путина. Это необычное явление в международной жизни.

— Совсем расстроили…

— Это я расстроил? Расстраивает не тот, кто говорит о том, что происходит, а тот, кто это делает. Только ваш президент может вас либо обрадовать, либо огорчить.

Поначалу казалось, что только его помощник по внешней политике Андрей Ермак проявляет излишнюю инициативу. Но теперь стало совершенно ясно, что Ермак действует по поручению своего непосредственного руководителя.

За короткое время были сданы важнейшие позиции Украины, какие при всех трудностях украинская власть успешно защищала в течение предшествующих пяти лет.

— Сразу же после послания вы написали о Путине: «Лидер, вождь, фюрер, елбасы forever». Но рано или поздно все равно встанет вопрос о преемнике. Кто им будет?

— На мой взгляд, наилучшие шансы у Сергея Нарышкина.

Фото Сергея КРЫЛАТОВА, Gordonua.com

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