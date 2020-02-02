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Шеремет — "российский агент"? В сеть слили странную переписку спикера МВД
В субботу, 1 февраля, журналистка Василиса Мазурчук, которая знакома с одной из подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета Юлией Кузьменко, опубликовала некую переписку с якобы спикером МВД Артемом Шевченко.
В ней он называет его «российским агентом» и призывает задержанных фигурантов дела — Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко — рассказать, что «надоумил» их ликвидировать журналиста.
Также Мазурчук выразила возмущение тем, что и она, по версии следствия, имеет какое-то отношение к покушению. В ответ ее собеседник оправдывается, что услышал обнародованные записи разговоров фигурантов лишь за день до их огласки.
Присутствует в переписке и имя известного волонтера Маруси Зверобой. Комментируя эпизод с ее упоминанием, «спикер МВД» отмечает, что разговоры о ней и ее детях были крайне циничными, а обнародовали их затем, чтобы охарактеризовать личность подозреваемых в деле об убийстве журналиста.
Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка официально признал, что собранных доказательств вины подозреваемых в деле пока не достаточно.
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