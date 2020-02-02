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Политика

Искаженное понимание реальности: в Украине указали на важную проблему Зеленского и его команды

10:30 2 февраля 2020 471
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Команда президента Украины Владимира Зеленского очень плохо понимает современные украинские реалии. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный украинский журналист Мыкола Вересень.

«Они всегда (и до того, как появились на Банковой, и после) показывали, что очень плохо понимают страну, в которой живут, очень плохо понимают интересы людей. Они вообще пришли из какой-то, мне кажется, иной реальности. Они Украину представляют cебе так, как ее не представляют остальные украинцы. Отсюда все их проблемы», — заявил он.

По словам журналиста, новая команда показала свое полное невежество во многих областях.

«Они пришли и решили, что все будет легко и красиво. А на самом деле оказалось далеко не так. Надо знать предмет, который называется Украина (где живет 42 миллиона человек, хотя они считают, что 37). Поэтому меня ничего не удивляет. А что, они в других каких-то областях продемонстрировали знания? Только в журналистике проблема? Они везде показали свое полное невежество. Что я могу вам сказать? Пусть учат матчасть. Больше ничего», — сказал Вересень.

Полную версию интервью Мыколы Вересня «ФАКТАМ» читайте в материале: Зеленский и его команда все еще думают, что закончить войну на Донбассе легко, — Мыкола Вересень.

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