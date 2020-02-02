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Под Львовом в грузовике с яблоками нашли полуживых подростков-нелегалов (видео)
На АЗС в Гамалеевке возле Львова остановили рефрижератор из Македонии, в морозильной камере которого находились четверо полуживых мигрантов-нелегалов. Отмечается, что грузовик перевозил яблоки из Македонии в Россию.
В полиции водитель рефрижератора сообщил, что спокойно пересек пункт пропуска «Дяково» в Закарпатской области, а уже на территории Львовской области решил остановиться, услышав их холодильника странные звуки.
Парням на вид 16−17 лет, сообщить детали своего путешествия украинским правоохранителям они не смогли. У двоих из них обнаружились документы граждан Афганистана, еще у двоих никаких документов не было вовсе.
Напомним, в октябре 2019 года британская полиция арестовала двух человек, которые подозреваются в гибели 39 нелегалов, тела которых были обнаружены в рефрижераторе в графстве Эссекс.
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