Происшествия

В Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу

В Виннице полиция задержала 37-летнего рецидивиста, которого подозревают в краже мощей Святого Николая из Крестовоздвиженского храма. Кражу он совершил после полудня 31 января.

Личность злоумышленника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что только в мае 2019 года он освободился из колонии, где отбывал 14-летнее наказание за убийство, совершенное в Николаевской области.

Украденное обнаружили и изъяли у приятеля злоумышленника — тот заявил, что мощи были подарком.

В настоящее время похититель задержан. За совершение кражи ему грозит новый срок — до 6 лет заключения.

Злоумышленник

Похищенная церковная реликвия

Напомним, «ФАКТЫ» писали о вернувшемся из России в Украину воре, который ограбил шесть храмов в Житомирской и Киевской областях и сбыл награбленное в Москву. А в 2018 году на границе с Россией был задержан священник Киево-Печерской Лавры, который пытался нелегально вывезти в Россию 52,7 тысяч долларов.

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