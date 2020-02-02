- 15:29 Воевал на диване: Шнуров острым стихом высмеял Прилепина с его новой партией
- 15:17 Злата Огневич показала стройную фигуру на отдыхе: горячие фото
- 14:56 "Вызывает ряд вопросов": облава на нелегалов возле мечети в Киеве возмутила Минкульт
- 14:47 Музыканты не умирают: звезды делятся воспоминаниями о Кузьме Скрябине
- 14:45 Джокович выиграл Australian Open и вновь стал первой ракеткой мира
- 14:26 Сеть впечатлили жесткие методы дезинфекции в Индонезии авиапассажиров из Китая
- 13:59 Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе
- 13:40 День ангела Максима: душевные поздравления и открытки
- 13:22 Собак и хомяков не продавайте: "Нафтогаз" отреагировал на скандал в сети и дал свой совет
- 13:07 В Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу
- 13:04 Кто добьется успеха: гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака
- 12:26 Украинскую певицу полиция выгнала из Лувра
В Виннице уголовник-убийца украл из храма мощи Святого Николая и подарил их другу
В Виннице полиция задержала 37-летнего рецидивиста, которого подозревают в краже мощей Святого Николая из Крестовоздвиженского храма. Кражу он совершил после полудня 31 января.
Личность злоумышленника удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что только в мае 2019 года он освободился из колонии, где отбывал 14-летнее наказание за убийство, совершенное в Николаевской области.
Украденное обнаружили и изъяли у приятеля злоумышленника — тот заявил, что мощи были подарком.
В настоящее время похититель задержан. За совершение кражи ему грозит новый срок — до 6 лет заключения.
Злоумышленник
Похищенная церковная реликвия
Напомним, «ФАКТЫ» писали о вернувшемся из России в Украину воре, который ограбил шесть храмов в Житомирской и Киевской областях и сбыл награбленное в Москву. А в 2018 году на границе с Россией был задержан священник Киево-Печерской Лавры, который пытался нелегально вывезти в Россию 52,7 тысяч долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.