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Джокович выиграл Australian Open и вновь стал первой ракеткой мира
В воскресенье, 2 февраля, в Мельбурне завершился Australian Open-2020 — один из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 72 млн долларов. В финальном поединке в одиночном разряде у мужчин встречались вторая ракетка мира серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим (5-я).
Фаворитом у букмекеров считался Новак. Плюс у серба была мотивация защитить свой прошлогодний титул и вернуться на первую строчку в мировом рейтинге. Впрочем, у Тима на этот счет были свои мысли, и в пользу австрийца говорила статистика последних встреч — в 2019-м году Доминик обыграл серба в июне на «Ролан Гаррос» (3:2) и в ноябре в матчевом противостоянии в Кубке Дэвиса (2:1).
Впрочем, начало поединка оказалось за Новаком, который выиграл первый сет. Доминик проявил характер и не только сравнял счет, но и вышел вперед. Австриец действовал уверенно и, казалось, сможет продолжить приятную для себя серию, но Новак смог перевернуть все с ног на голову и в пятисетовом триллере таки дожал неуступчивого соперника — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4
За свою победу Джокович заработал 4,12 млн долларов (Тим пополнил банковский счет на 2,065 млн в американской валюте) и вернется в обновленном рейтинге ATP на первую строчку, сместив Рафаэля Надаля. А вот Тим поднимется на четвертое место и на следующих турнирах будет «штурмовать» топ-тройку списка лучших теннисистов мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джокович в трех сетах обыграл легендарного Федерера в полуфинале Australian Open.
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