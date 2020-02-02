В Херсоне поезд отрезал ногу пьяному ребенку

Происшествия

В Херсоне 1 февраля поздно вечером в Днепровском районе на железнодорожном перегоне Херсон — Антоновка вблизи строительства мостоперехода через улицу Бериславское шоссе тепловозом был травмирован 15-летний подросток. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции Херсонской области.

«С переломами и многочисленными ушибами несовершеннолетний был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы, где он находится сейчас в очень тяжелом состоянии. Также у парня ампутирована часть правой ноги. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия», — говорится в сообшении.

33-летний машинист локомотива рассказал полицейским, что потерпевший в темноте переходил железнодорожные пути в неосветленном месте и на предупредительный гудок не реагировал. Пострадавшим оказался 15-летний житель села Текстильное.

Местные СМИ пишут со ссылкой на неофициальные источники, что в момент аварии 15-летний подросток был изрядно пьян: алкоголь он выпил на дне рождения у друга или подруги, после чего вспыхнула ссора и он ушел с праздника в неизвестном направлении.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Тячеве Закарпатской области произошла авария на железной дороге — поезд столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, один попал в больницу.

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