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Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Закарпатье, погибли люди: фото с места аварии

17:53 27 января 2020 418
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 27 января в Тячеве Закарпатской области произошла авария на железной дороге — поезд столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, один попал в больницу. Ранее под Новоград-Волынским «Интерсити +» на переезде врезался в Mercedes-Benz.

Как сообщили в Закарпатском областном главке полиции, сообщение об аварии на железнодорожном переезде при въезде в Тячев поступило около полудня.

Оперативная группа, выехавшая на место, выяснила, что на улице Главной водитель грузовика столкнулся с поездом, который ехал из села Буштино до Тячева. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузового авто. Еще один пассажир грузовика, 25-летний мужчина, госпитализирован.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об авариях, которые произошли на железной дороге. Так, в Киевской области на переезде в селе Тарасовка поезд сбил 18-летнюю местную жительницу. За день до этого в регионе один из поездов смял автомобиль.

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