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Эвакуированные из Китая немцы завезли коронавирус в Германию

17:25 2 февраля 2020 287
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Двое из около 120 человек, которых самолет Бундесвера забрал из китайского города Ухань, оказались инфицированными коронавирусом. Их доставили в больницу, пока остальные пассажиры находиться на карантине. Об этом говорится в совместном пресс-релизе немецкого Красного Креста, военно-воздушных сил ФРГ и округа Гермерсхайм, где эвакуированные находятся на карантине.

«Эти люди восприняли новость сдержанно и были изолированы», — отмечается в сообщении, передает Deutsche Welle.

Инфицированные были доставлены в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне в специально оборудованном для перевозки больных инфекционными болезнями транспортном средстве.

При этом в пресс-релизе успокаивают, что для волонтеров и местного населения никакой угрозы заболеть коронавирусом нет.

Таким образом, вместе с этими двумя лицами общее количество зафиксированных случаев инфицирования немцев новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 11. Ранее министерство здравоохранения Баварии сообщало, что уже восьмой человек на территории этой федеральной земли заболел этой болезнью.

Как писали «ФАКТЫ», во время полета этому самолету требовалась дозаправка в Москве, но Россия отказала самолету в посадке.

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