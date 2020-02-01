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Эвакуация из Китая из-за коронавируса: Москва отказала в посадке самолету с немцами
Москва не позволила совершить промежуточную посадку самолету из Германии, который следовал спецрейсом из зараженного коронавирусом Китая ради эвакуации граждан ФРГ. Напомним, в самой России коронавирус подтвержден у двух пациентов.
По словам представителя Министерства обороны Германии в комментарии изданию Bild, изначально Россия санкционировала перелет самолета через свое воздушное пространство, однако в посадке самолета в одном из московских аэропортов было отказано. Предлог для этого выглядел явно надуманным.
«В посадке в одном из московских аэропортов было отказано со ссылкой на недостаток мощностей на земле», — сообщил представитель министерства обороны ФРГ Даниэль Дракен.
Отмечается, что посадка борта была необходима для дозаправки и замены экипажа — летчики уже находились в Москве.
В результате немецким военным пришлось спешно разрабатывать новый маршрут и направлять самолет в Германию через Хельсинки. Самолет с эвакуированными из Китая людьми уже прибыл во Франкфурт-на-Майне. На его борту находились 144 человека,
Напомним, ранее коронавирус обнаружили и в самой Германии. Там зарегистрировано уже шесть случаев инфицирования. Последним пациентом стал ребенка мужчины, ранее имевшего положительный результат на коронавирус.
Тем временем в мире зарегистрировано уже более 200 летальных исходов инфицирования.
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