Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить

Здоровье и медицина

Число заболевших новым коронавирусом в Китае увеличивается так же стремительно, как и паника. Масла в огонь подливают снимки и видео из города Ухань — эпицентра распространения вируса. Люди падают в обморок просто на улицах и в коридорах поликлиник. Пораженный вирусом врач, лечивший больных, скончался. США, Япония, Франция и другие страны эвакуируют своих граждан из очага инфекции (напомним, из Китая эвакуировали 160 украинских туристов). О первых случаях заболевания заявили почти 20 стран. Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется?

Вспышка заболеваемости — акт биотерроризма?

— Пока сложно сказать, но сегодня существует несколько гипотез, — рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Одно из предположений говорит о том, что произошла утечка вируса из секретной лаборатории в городе Ухань. Там ученые как раз и занимались исследованиями коронавирусов.

По некоторым данным, американские эксперты еще два года назад предупреждали китайских специалистов, что опасные вирусы могут выйти из-под контроля. Именно в густонаселенном городе Ухань (в нем проживает 11 миллионов человек) были обнаружены первые случаи заболевания. Причем никто достоверно не мог определить источник. На рыбацком рынке, который попал под подозрение, ничего конкретного не обнаружили. Американские эксперты утверждают, что первый больной никак не был связан с этим местом.

Еще одна гипотеза предполагает, что вспышка заболеваемости — акт биотерроризма. Выбрано оптимальное время: первые больные вирусной пневмонией появились в конце декабря, перед Новым годом, который Китай отмечает, как и другие страны. А за месяц до китайского Нового года, когда жители уходят на двухнедельные каникулы, разъезжаются по стране и путешествуют по миру, началось активное распространение инфекции. Весьма кстати пришелся и сезон гриппа и ОРВИ. Зимой количество кашляющих и чихающих людей исчисляется миллионами, а отличить симптомы вирусной пневмонии от обычного ОРВИ вначале почти невозможно.

— В чем опасность нового вируса?

— Непонятно, чего от него ждать, ведь он может мутировать. Если изначально считалось, что люди заразились от летучих мышей или других животных, то вскоре обнаружилось: вирус передается от человека к человеку. Если изменился один раз, то может меняться еще и еще.

— Как быстро после заражения проявятся симптомы?

— Считается, что инкубационный период — от одного дня до двух недель. И если это 10—14 дней, то человек, не подозревающий о том, что заразен (ведь симптомов у него пока нет), может объехать полмира.

— По каким симптомам можно распознать новый коронавирус?

— Это сделать сложно, ведь симптомы похожи на банальное ОРВИ: кашель, высокая температура, лихорадка, слабость. Насморка нет, как часто бывает при гриппе. Теоретически каждого, кто приехал из Китая или общался с прибывшим из этой страны, нужно отслеживать и наблюдать. А практически, как у нас часто бывает, человек с кашлем и температурой едет общественным транспортом к семейному врачу, высиживает очередь. При подозрении на вирус его могут отправить к инфекционисту. Пока он добирается туда, иногда на другой конец города, то по пути заражает окружающих.

«Посылки из Поднебесной безопасны»

— В аэропорту «Борисполь» у прибывших из Китая пассажиров измеряют температуру. Этого достаточно?

— Недостаточно, но лучше, чем ничего. Но почему усиленный контроль введен только 26 января? Чиновники попытались оправдаться, что Минздрав Украины не рекомендовал, считая эту меру неэффективной. Однако «неэффективный» контроль уже неделю-другую действовал в аэропортах США, Франции и других стран. Использование тепловизора — это единственная возможность распознать человека с температурой, указывающей на острую инфекцию, среди толпы пассажиров.

— Опасны ли посылки из Китая?

— Нет. Вирус не настолько стойкий, чтобы сохранять свои свойства в течение 10—14 дней, пока идет отправленный из Поднебесной в Украину товар. За это время точно погибнут все вирусы.

— Хорошая новость в том, что все больше людей выздоравливают. Сообщалось, в лечении пневмонии применяется процедура насыщения крови кислородом. Этот метод есть в Украине?

— Да, но, к сожалению, аппаратов ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) всего несколько на всю страну. Они помогут, если пациентов будут считаные единицы, а если десятки, а тем более сотни, то нужно быть готовыми к непредсказуемому развитию событий. Один аппарат стоит около пяти миллионов гривен. Сумма немаленькая, но, думаю, для государственного бюджета посильная.

— Что имеете в виду?

— Специфических лекарств и вакцины от вируса пока нет и в ближайшие месяцы не будет. Пусть заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, заявивший, что знает, как «лечить вирус», поделится информацией с мировым сообществом. Сложно и с индивидуальной защитой врачей и медицинского персонала. Таких «космонавтов», как показывают по телевизору в новостях из Китая, в наших больницах точно не увидишь. Во многих клиниках есть только противочумные костюмы еще с 60-х годов прошлого века. А в новых, которые закупили сравнительно недавно, невозможно работать: через полчаса врач может потерять сознание. Костюмы должны быть из дышащей ткани, со специальными респираторами с фильтром. Обычная медицинская маска не защищает от заражения вирусом.

— Как уберечься от вирусной инфекции?

— Актуальны все рекомендации, которые помогают защититься от гриппа: чаще мыть руки, причем с мылом, и не менее 20 секунд, избегать скопления людей, а особенно сторониться тех, кто кашляет и чихает, проветривать помещения, делать влажную уборку, больше гулять на свежем воздухе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что самый богатый китаец пожертвовал на борьбу с коронавирусом 14 миллионов долларов. Тем временем из Китая поступили обнадеживающие данные о новых случаях заболевания.

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