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В Лондоне кровавый теракт: много раненых, преступник убит (видео)
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне неизвестный совершил теракт. ЧП произошло на юге британской столицы. Ранее в Германии в городе Галле двое неизвестных открыли стрельбу возле еврейского кладбища и синагоги.
Полиция Лондона в Twitter сообщила, что в результате сегодняшнего нападения, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший ликвидирован.
«Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретэме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются; инцидент квалифицирован как относящийся к терроризму», — говорится в сообщении.
Первые кадры с юга Лондона, где неизвестный напал на людей с ножом. Очевидцы в соцсетях выкладывают видео с места ЧП.
Телеграм-канал «Раньше всех, Ну почти» сообщает, что по неподтвержденным данным, ранены три человека.
Подробности ЧП пока неизвестны.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале января в Пакистане в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети. Подрывник специально выбрал время вечерней молитвы, когда в здании собралась толпа. В момент взрыва в мечети находилось не менее 60 человек.
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