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Мир

В Лондоне кровавый теракт: много раненых, преступник убит (видео)

17:44 2 февраля 2020 1401
Лондон, полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне неизвестный совершил теракт. ЧП произошло на юге британской столицы. Ранее в Германии в городе Галле двое неизвестных открыли стрельбу возле еврейского кладбища и синагоги.

Полиция Лондона в Twitter сообщила, что в результате сегодняшнего нападения, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший ликвидирован.

«Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретэме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются; инцидент квалифицирован как относящийся к терроризму», — говорится в сообщении.

Первые кадры с юга Лондона, где неизвестный напал на людей с ножом. Очевидцы в соцсетях выкладывают видео с места ЧП.

Телеграм-канал «Раньше всех, Ну почти» сообщает, что по неподтвержденным данным, ранены три человека.

Подробности ЧП пока неизвестны.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале января в Пакистане в городе Кветта смертник устроил мощный взрыв в мечети. Подрывник специально выбрал время вечерней молитвы, когда в здании собралась толпа. В момент взрыва в мечети находилось не менее 60 человек.

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