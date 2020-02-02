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Мир

В соцсетях сообщили о ликвидации российских спецназовцев в Сирии

19:27 2 февраля 2020 43
российские военные в Сирии
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 1 февраля, в ходе минометного обстрела в Сирии погибло четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. В начале сентября прошлого года в Сирии в районе населенного пункта Джурин были убиты по меньшей мере трое российских спецназовцев.

Свежая информация о гибели россиян появилась на Телеграм-канале «Канал специального назначения», пишет в Facebook Conflict Intelligence Team.

Имя одного из погибших — капитан Дмитрий Васильевич Минов. Дата смерти — 1 февраля 2020 года.

Расследователи Conflict Intelligence Team пишут о том, что на данный момент не могут независимо подтвердить эти сообщения, но они располагают фактами участия бойцов Центра специального назначения ФСБ России и Росгвардии в боевых действиях в Сирии.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. За это время там погибло много военнослужащих РФ и мирных местных жителей. В Сирии россияне также использовали химическое оружие.

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