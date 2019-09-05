СМИ сообщили о больших потерях российского спецназа в Сирии

Мир

В Сирии 4 сентября в районе населенного пункта Джурин в провинции Ибдил в Сирии были убиты по меньшей мере трое российских спецназовцев. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Так, группа из восьми человек двигалась к опорному пункту, не пересекая линию конфликта. В 30 метрах до наблюдательного поста произошли два взрыва мин ОЗМ-72. Трое офицеров погибли, еще двое были ранены.

В Минобороны России отрицают гибель российских военных в Сирии. В ведомстве заявили, что, мол, «информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности».

Тем временем арабское издание Al Masdar сообщает, что бойцы близкого к Турции «Фронта национального освобождения» заявили, что на этой неделе на востоке провинции Идлиб в Сирии были убиты или ранены несколько российских солдат. Они якобы попали в засаду, погибли по меньшей мере девять военных.

Как писали «ФАКТЫ», Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. За это время там погибло много военнослужащих РФ и мирных жителей Сирии. В Сирии россияне также использовали химическое оружие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter